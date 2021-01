Limburg United, met een uitmuntende Maxime Depuydt, vernedert Leuven Bears na de rust

“We begonnen sterk aan de partij en speelden een behoorlijke eerste helft. Na de rust waren we nergens meer en speelden we ontzettend zwak. Ik had van mijn collega niet verwacht dat hij alleen met youngsters in het slotquarter ging aantreden. We werden vernederd en kregen een onrespectvolle rammeling”, zuchtte Leuven-coach Eddy Casteels.

“Dat was zeker niet mijn bedoeling”, reageerde Tongerenaar Sacha Massot. “De jonge kerels lieten vorige week in de oefenmatch tegen Den Bosch zien dat ze heel wat in hun mars hebben. Bovendien zitten we nog met een aantal geblesseerden en is de maand januari loodzwaar en zeer belangrijk voor de club. Belgian Lion Leander Dedroog (geblokkeerde rug, red.) zal volgende week in Leuven weer inzetbaar zijn. Onze Canadese point-guard Daniel Mullings liep opnieuw een spierscheur op. Hij is voor langere tijd out. Ook Yannick Dammen (voetbreuk, red.) zullen we een paar maanden moeten missen. Daarom ben ik ook blij met de komst van Clifford Hammonds. Hij komt dinsdag aan en moet dan in quarantaine. Volgende week in Leuven is hij er nog niet bij."

“Ik ben tevreden over onze knappe tweede helft. Aanvallend knap basket en in defense lieten we geen steken meer vallen. Of er nog versterking komt onder de ring omdat Yannick Desiron daar alleen staat? Voorlopig is dat niet aan de orde, maar bij Limburg United weet je het nooit hé (lacht).”

Maxime Depuydt zijn bommen vlogen knap binnen. Is hij na een mindere periode weer gelanceerd?

“Dit was weer de oude Depuydt, hé", lacht hijzelf. “ Onze start was niet denderend”, stelt Depuydt, topscoorder samen met een uitstekende Wen Mukubu (elk 16 punten). “In de eerste helft speelden we te laks en lieten in defense steken vallen. Na de rust grepen we de Bears bij de keel en werden heer en meester. Met ook een pluim voor onze jeugd. Die doet het uitstekend en is de toekomst van dit United. Ik ben ook blij over mijn eigen prestatie. Tegen Bergen en Antwerp Giants liep het minder. Tegen de Bears vlogen mijn driepunters weer binnen en dat is goed voor het vertrouwen. Samen met Wen Mukubu en Niels Marnegrave wil ik een voorbeeld zijn voor onze youngsters. Deze vlotte zege is belangrijk voor de komende weken. Hopelijk kunnen we nu de lijn doortrekken in Leuven en daarna komen er de levensbelangrijke bekerwedstrijden tegen Kangoeroes Mechelen aan,” besluit Depuydt.

