Lillenaar Flor Van Den Eynden (20) is einde contract bij FC Eindhoven en gaat op zoek naar speelminuten: “Ik wil spelen, hier of elders”

Anderhalf jaar geleden streek Flor Van Den Eynden neer bij FC Eindhoven toen hij transfervrij overkwam van...Inter Milaan. De inmiddels 20-jarige Lillenaar ging in de Nederlandse tweede klasse op zoek naar speelminuten, maar bleef tot dusver een beetje op zijn honger zitten. En dus is de centrale verdediger duidelijk. “Ik wil spelen, hier of elders”, klinkt het.

Van Den Eynden, als jeugdspeler actief bij KFC Lille, Westerlo, Beerschot en KV Mechelen, herstelt momenteel van een spierblessure en ontbrak afgelopen vrijdag bij FC Eindhoven in het duel op bezoek bij Excelsior. Voor de eerstvolgende competitiewedstrijd volgende week maandag tegen NEC zou de verdediger weer tot de selectie moeten behoren, maar daar neemt de youngster doorgaans geen genoegen mee.

“Ik wil meer spelen, hier of elders”, zegt Flor Van Den Eynden, oudere broer van KV Mechelen-middenvelder Bas Van Den Eynden (19). “Twee jaar geleden stelde ik voor mezelf het doel dat ik rond deze periode klaar wilde zijn voor de Eredivisie of Jupiler Pro League. Maar om te groeien, moet ik wel speelminuten krijgen natuurlijk. Vorig seizoen begon al met een valse noot, want hoewel ik al een tijdje meetrainde in Eindhoven sleepten de onderhandelingen over mijn contract lang aan. Ik tekende uiteindelijk op 31 augustus, maar toen was de competitie al vijf matchen ver en stond de defensie op punt. Uiteindelijk verscheen ik acht keer in de basis en kreeg ik een tiental invalbeurten. En net op het moment dat ik meer kansen zou krijgen omwille van blessures, sloeg corona toe.”

Vertrouwen

“Dit seizoen kende ik zelf wat pech met blessures, maar fit behoor ik wel altijd tot de kern. Alleen hoop je dan natuurlijk ook je kans te krijgen en dat vertrouwen mis ik momenteel. Als je dan toch speelt, gaat dat telkens gepaard met toenemende druk. Je prestatie wordt extra onder de loep genomen en elk foutje kan fataal zijn. Ik zeg zeker niet dat ik hier per sé weg wil, maar ik heb wel perspectieven nodig. Mijn doelstelling verandert niet, ook binnen twee jaar ben ik nog jong genoeg om een stap hogerop te zetten. De club heeft een optie voor nog een extra seizoen, dus de komende weken en maanden zal blijken of er nog een verlengstuk komt.”

Inter

“Mijn sterke punten? Ik ben vrij snel voor een centrale verdediger, kopbalsterk en ook goed een-tegen-een. En natuurlijk leerde ik enorm veel bij in Italië op tactisch vlak. Het is onvoorstelbaar hoeveel aandacht ze daar schenken aan de defensieve organisatie. Bij Inter leerde ik echt verdedigen, maar het voetbal is daar natuurlijk ook helemaal anders dan hier. Hier ligt meer nadruk op het technische luik en dan moet je je daar als verdediger ook aan aanpassen.”

“Waarom ik niet doorbrak bij Inter? Dat is natuurlijk weinigen gegeven. (lacht) Na een met 4-0 gewonnen wedstrijd met de nationale jeugd tegen Zwitserland werd ik benaderd door een makelaar van Inter. Ze moesten me meteen hebben. Zowel mijn ouders als ikzelf waren in shock, want ik was amper zestien en moest alles achter laten. Maar uiteindelijk besloten we toch de stap te wagen. Ik stak er enorm veel op, maar de beloften gaan tot U19 en dan wacht normaal een overstap naar de A-kern. Voor mij was die stap te groot, maar ik zou het zo opnieuw doen.”