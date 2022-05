Lille United wint van Diest met 2-1 en promoveert voor de tweede keer op rij: “Dit is het werk van vele handen”

Volleybal Liga Vrouwen Karel Van den Berge degradeert met Saturnus Michelbeke uit hoogste vrouwen­reeks: “Slechtste seizoen uit mijn carrière”

Wat een snertjaar toch voor Saturnus Michelbeke. In de competitie konden de roodhemden maar één punt sprokkelen, in de nacompetitie eindigde de ploeg opnieuw als laatste en ook de ultieme reddingsboei via de barrages bleek ongrijpbaar voor de speelsters van afscheidnemend coach Frankart. Het gevolg is dat Saturnus Michelbeke degradeert uit de hoogste vrouwenliga en volgend seizoen met een volledig nieuw en nog samen te stellen team in eerste nationale zal aantreden.

6 mei