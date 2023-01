Lille United wint met 1-4 in Cappellen: “We hebben een collectief vlekkeloze prestatie afgeleverd”

Voetbal tweede nationale BEen heel overtuigend Lille heeft woensdagavond in tweede nationale B de uitgestelde partij in Cappellen met veelzeggende 1-4-cijfers gewonnen. Net als tegen leider Hades Hasselt domineerde Lille het grootste deel van de wedstrijd. In tegenstelling tot de voorbije speeldag, kreeg de Kempische fusieclub nu wel loon naar werken.

De 1-2-nederlaag van zaterdag tegen Hasselt lag bij de Lilse spelers zwaar op de maag. Omdat de uitslag geen juist beeld van het spelverloop had weergegeven. Gesterkt door de eigen prestatie trokken Stig Cools en zijn ploegmaats woensdagavond naar Cappellen. Met de betrachting om bij de subtopper orde op zaken te zetten.

“Omdat de wedstrijden elkaar bijzonder snel opvolgen, hebben we ervoor geopteerd om de volledige kern in deze periode in actie te laten komen”, reageerde trainer Kris De Backer. “Zo maakten Kevin Lauryssen en Hans Wynants woensdag deel uit van de basis. Zaterdag tegen Londerzeel gaan we opnieuw aanpassen. Met drie wedstrijden in zeven dagen is dat, op zware velden, aangewezen.”

Dominant

Dat Lille het grootste deel van de partij naar zijn hand zette, zegt veel over het collectief. “Na de vroege openingstreffer van Hans Wynants kon Cappellen vrij snel gelijkstellen. Op basis van het eerste kwartier was dat terecht. Vanaf dat moment hebben we het gebeuren in handen genomen. In de slotfase hebben we ons overwicht met drie doelpunten kunnen verzilveren.”

Opmerkelijk was dat de vier doelpunten door evenveel verschillende spelers werden gescoord. Hans Wynants, Emrah Bostanci en de ingevallen Maïco Gerritsen maken deel uit van het aanvallende compartiment. Flankspeler Sander Delen bekroonde zijn sterke partij op de flank met de derde treffer, die meteen een streep onder dit duel trok.

Gierle

In tegenstelling tot wat iedereen gehoopt had, wordt de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Londerzeel niet in Poederlee, maar opnieuw in Gierle afgewerkt. Vandaag zou de lichtinstallatie op het nieuwe complex gekeurd worden, maar de slechte weersomstadigheden zorgen voor vertraging, waardoor de club donderdagmiddag de knoop doorhakte. Het debuut aan de Heggelaan zal voor de A-ploeg nu begin februari zijn.

