Lille United viert twee weken na succes van de A-ploeg promotie van de B-ploeg naar tweede provinciale

Nauwelijks één jaar geleden stond Lille United klaar om zich aan het grote publiek voor te stellen. De fusie tussen KFC Lille en VC Poederlee was de aanhef van een nieuw voetbalverhaal. De optimale samenwerking tussen beide besturen vormde het stevige fundament waarop de voorbije weken en maanden de eerste successen werden geboekt. Terwijl de A-ploeg straks zijn debuut maakt in tweede nationale, is dat voor de B-ploeg in tweede provinciale. Volgend seizoen stapt ook Gierle mee in het verhaal.

Afscheid

Lille United won tegen Willebroekse na een partij die negentig minuten boeiend bleef. En waarin Lille in extremis het laken naar zich toe kon trekken.

“Ik heb enkele maanden geleden aangegeven dat dit mijn laatste seizoen zou zijn”, reageert Nico Janssens die als trainer van VC Poederlee de overstap maakte. “Ik ben ontzettend blij dat ik op deze manier kan vertrekken. Ik sluit vandaag mijn 20ste seizoen als trainer af. Daarin heb ik met verschillende Kempische clubs, zoals Linda Olen, Bouwel en Herenthout, mooie resultaten mogen boeken. Deze club heeft een realistische visie op de toekomst. Ik verwacht dat ze een trapje hoger een goede middenmotor kunnen worden. Ik heb van ASV Geel de vraag gekregen om in de scouting te komen. Zo blijf ik bij het voetbal betrokken.”

Tom Wagemans

Doelman Tom Wagemans heeft in de herfst van zijn loopbaan geschiedenis geschreven. Het is uitzonderlijk dat een speler, in nauwelijks twee weken tijd, actief betrokken is bij een promotie van twee verschillende ploegen.

“Ik ben altijd actief geweest bij de B-ploeg. Tot Jelte Schrauwen door omstandigheden in de eindronde niet kon aantreden met de A-ploeg. Ik sluit mijn zestiende seizoen in een eerste ploeg af. Dat ik dit mag meemaken is bijzonder.”

