Lille United stelt na een propagandawedstrijd het titelfeest van Racing Mechelen even uit

Basketbal BNXT League Spetterend Leuven Bears dwingt zonder centerspe­lers Nederland­se bekerwin­naar Groningen op de knieën

We vallen in herhaling: Leuven Bears blijft stunten. Het exploot die de spelers tegen Groningen verrichten, was goed voor de geschiedenisboeken. Zonder specifieke centerspeler – lees grote jongen – behaalde de Leuvenaren een verbluffende 88-83-overwinning tegen Donar. Het was de vijfde winst in zes matchen in de BNXT League.

