Lille United start pittig drieluik tegen leider Hades Hasselt: “We gaan iedereen van onze kern nodig hebben”

Voetbal tweede nationale BLille United hervat zaterdagavond in tweede nationale B de competitie met een thuiswedstrijd tegen Hades Hasselt. De komst van de leider uit de Limburgse provinciehoofdstad, is meteen de aanhef van een pittige week. Woensdag is er de uitgestelde partij bij Cappellen, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Londerzeel.

De spelers van Lille zijn intussen aan hun tweede trainingsweek bezig na de winterstop. Het positieve nieuws was dat de volledige kern op de afspraak was. “Ook aanvoerder Stig Cools en Olivier Schops zijn klaar voor het grote werk”, bevestigde trainer Kris De Backer. “Olivier kwam de laatste wedstrijden van de heenronde reeds in actie. Hij heeft omwille van een operatie aan de achillespees zijn tijd genomen om volledig fit te geraken. Dat is eveneens het geval voor Stig Cools, met wie we eind vorig jaar geen risico hebben willen nemen.”

Zwaar

Op het vlak van blessures en schorsingen werd Lille in de eerste ronde relatief goed gespaard. Het zware programma zorgt er meteen voor dat alle helpende handen meer dan welkom zijn. “Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen”, geeft de Lilse trainer mee. “Met Hades Hasselt komt de leider op bezoek. Woensdag wacht ons de verplaatsing naar Cappellen, een provinciegenoot die al een heel seizoen bovenaan het klassement meedraait. Volgende week komt met Londerzeel een buur uit het klassement langs.”

De Lilse trainer heeft veel lof over de tegenstander van zaterdagavond. “Hades Hasselt is geen toevallige leider. Het beschikt over een brede kern waarin ervaring en gestalte aanwezig zijn. Wij hebben in de eerste ronde al bewezen dat we elke tegenstander recht in de ogen kunnen zien. Maar we zullen alleszins op de afspraak moeten zijn. Door de opeenvolging van de wedstrijden zal de verzorging de komende week een belangrijk onderdeel van het programma worden.”

Gierle

In principe zou Lille dit weekend zijn eerste competitiewedstrijd op de nieuwe en prachtige site in Poederlee afwerken. Omdat de lichtinstallatie nog niet in orde is, wordt de verhuis van Gierle naar het Heggedorp nog even uitgesteld.

