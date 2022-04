Lille United is klaar voor de onvervalste topper van zaterdagavond tegen Racing Mechelen

In derde nationale B zijn zaterdagavond vanaf 20 uur alle ogen gericht op het veld van Lille United. Met de komst van Racing Mechelen staan zaterdagavond de twee beste ploegen van de terugronde tegenover mekaar. Lille United en Racing Mechelen staan niet toevallig samen aan de leiding van de derde periode. Indien Mechelen wint is het kampioen. Maar Lille United hoopt het feest nog even te kunnen uitstellen.

Voor Lille United wordt het als club een hoogdag. Meteen de bekroning van wat nu al een meer dan geslaagd seizoen is. Al is de kans groot dat de competitie in de maand mei, in de vorm van de eindronde, nog een vervolg zal krijgen. Hoe sterk Lille op het mentale vlak staat, bewees het vorige week nog op het veld van Betekom, waar het een 2-0 achterstand kon ombuigen in een 2-3 zege.

“Het is niet de eerste keer dat de groep dit voor mekaar krijgt”, reageert trainer Kris De Backer. “Voor de aanvang van het seizoen wisten we dat we over een kleine, maar heel waardevolle, kern beschikten. In de heenronde hebben we pech gehad omdat ziekte, schorsingen en kwetsuren roet in het eten gooiden. Na de winterstop is er evenwicht in de ploeg gekomen. Het is een plezier om met zo’n groep te mogen werken.”

Mechelen

Lille is vrijwel zeker dat het de competitie in de bovenste regionen van het klassement zal afsluiten. Het wil zaterdagavond er mee voor zorgen dat het talrijke publiek een aangename wedstrijd te zien zal krijgen.

“Racing zal op het einde van de rit de meer dan verdiende kampioen zijn”, stelt de Lilse trainer. “Wij kunnen ontspannen spelen. Dat gaan we op een heel sportieve manier doen, door voluit voor de overwinning te gaan. Ik vind dat dat onze plicht is tegenover de talrijke supporters van beide ploegen. Op die manier hopen we dat we het Mechelse feest nog even kunnen uitstellen.”

Wijzigingen

Glenn D’Huyvetter en Olivier Schops, twee pionnen uit de defensie, keren uit schorsing. Voor Elias Truyers komt deze wedstrijd alleszins te vroeg. “Elias kampt opnieuw met een kwetsuur aan de hamstrings. We gaan bekijken of het medisch verantwoord is om hem dit seizoen nog in actie te laten komen.”