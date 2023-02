Lille United incasseert in KV Turnhout tweede nederlaag op rij: “Zitten in een mindere periode”

Voetbal tweede nationale BHoewel Lille United een nieuwkomer is in tweede nationale, heeft de Kempische fusieclub er tot hiertoe een meer dan geslaagd seizoen opzitten. De 5-2 nederlaag van zaterdagavond bij de buren van KFC Turnhout, was dan een kleine opdoffer. Na het verlies van vorige week tegen de beloften van Beerschot, en de nul op zes, bekijkt trainer Kris De Backer het gebeuren op een nuchtere manier.

De supporters van Lille zijn de voorbije maanden al vaak in de watten gelegd. Maar de laatste weken loopt het iets minder.

“We moeten daar niet flauw over doen”, geeft trainer Kris De Backer toe. “Op basis van de ganse wedstrijd verdiende Turnhout de drie punten. Anderzijds is de eindstand wat overdreven. In de slotfasen probeer je nog alles op alles te zetten, en komen er voor de tegenstander unieke mogelijkheden om te counteren. Daar heeft Turnhout handig gebruik van gemaakt.”

Afwezigen

Een mindere periode, in combinatie met twee geschorsten, zorgt ervoor dat het geoliede radarwerk uit een recent verleden tijdens de laatste wedstrijden stokte. “Die afwezigen waren zaterdag geen excuus. Ook Turnhout moest verschillende basisspelers missen. Maar voor ons betekenen twee geschorsten veel. Er stonden verschillende spelers met twee gele kaarten achter hun naam. We gaan de zaken nu rustig bekijken. We mogen al het goede van dit seizoen niet vergeten. Het is nu aan de staf om de trein zo snel mogelijk opnieuw op de rails te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook zal gebeuren.”

Versterking

Op verdediger Glenn D’Huyvetter en aanvaller Maïco Gerritsen na blijft de volledige kern. Emrah Bostanci beslist wellicht deze week of hij aan boord blijft. Verdediger Kristiaan Haagen, die woonachtig is in Retie en overkomt van Dessel, is dan weer de eerste aanwinst voor volgend seizoen.

Met de verhuis naar de Heggelaan in Poederlee beschikt de club over meer extra-sportieve mogelijkheden. Zo wordt volgende zaterdag, naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen Bocholt, een eerste matchdiner georganiseerd. De honderd beschikbare plaatsen waren in een minimum van tijd verkocht.