Lille United boekt eerste zege in Poederlee na een heel overtuigende prestatie tegen Diegem

Het dipje waarmee Lille enkele weken geleden te maken kreeg, ligt helemaal in het verleden. Na het succes van vorige week tegen de beloften van KV Mechelen leverde aanvoerder Stig Cools en zijn ploegmaats tegen Diegem een sterke prestatie af. Raf Hannes en Elias Truyers troffen in de loop van de partij nog de lat. In de laatste minuut kreeg de ingevallen Hans Wynants nog een unieke kans, maar de snelle spits besloot naast. Het bleef bij een 1-0-zege.

Defensie

Ook Diegem voetbalde enkele kansen bij mekaar, maar stuitte voornamelijk op een heel secure defensie. “Als doelman van Lille weet je dat je elke wedstrijd aan het werk wordt gezet. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop wij voetballen. Wij beschikken over een ploeg die het van zijn offensieve mogelijkheden moet hebben. Dan is het logisch dat dat ruimte geeft aan de bezoekers. Het is een stijl die ons ligt en ons dit seizoen al vele mooie momenten heeft opgeleverd.”

Behoud

De tiende overwinning van het seizoen zorgt ervoor dat Lille opnieuw kansen heeft om nog enkele plaatsen in het klassement op te schuiven. “Het behoud is en blijft onze grote prioriteit”, reageert het Lilse sluitstuk. “Ik denk dat we dat doel intussen wel bereikt hebben. Maar het is niet de bedoeling om op onze lauweren te gaan rusten. Er staan de komende weken nog enkele serieuze uitdagingen op het programma. In dat verband gaan we volgend weekend op bezoek bij leider Hades. Met het vertrouwen dat we de voorbije weken hebben getankt, kunnen we daar opnieuw vrank en vrij onze kans gaan.”