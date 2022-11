Lieven Gevaert (T1 KSC Dikkelvenne): “Nipte zege, maar hebben deze driepunter niet gestolen”

“Niet alleen voor ons klassement, maar ook voor de entourage”, benadrukte trainer Lieven Gevaert na de 1-0-winst. “Vorige keer dat we op ons eigen veld veel volk mochten verwelkomen was tegen Eendracht Aalst. Toen gingen we grandioos af (0-5, red.). Dat moesten we rechtzetten. Je kan niet maken dat je zoiets op eigen veld twee of drie keer voor hebt. Dan krijg je geen volk meer naar je thuiswedstrijden. Ook op dat vlak is dit een deugddoende zege.”

Rustig getraind

Pas in minuut 93 kon invaller Jassim Mazouz met een persoonlijke actie het verschil maken. “Een nipte overwinning omdat het de allerlaatste minuut was, maar dit hebben we zeker niet gestolen”, ging Gevaert verder. “Niemand kan zeggen dat deze driepunter niet juist is. De voorbije dagen trainden we rustig, maar goed. Het was ook een korte week: van match op zaterdagavond naar de volgende op vrijdagnamiddag. Vandaar wat lichtere trainingen. Om iedereen zo fris mogelijk aan de aftrap te krijgen. Vorige zaterdag zag ik in de thuismatch tegen Wetteren te weinig tempowisselingen. Ik kreeg de boodschap dat enkele spelers tegen hun limiet zaten. Het was eens niet slecht om wat relatieve rust in te bouwen. We trainden deftig, maar minder zwaar dan anders.”

Meer balans

Gevaert paste zijn elftal na de 0-2 tegen Wetteren wat aan. Centrale verdediger Staf Hoebeke (overbelasting patellapees) werd vervangen door Gianni Desmet. De linksvoetige Preben De Man kwam op rechts in het team. Met de jonge rechtsachter Per Gordts in z’n rug. Oleksandr Beshliaha en Jassim Mazouz maakten plaats.

“Er moest iets meer balans in onze ploeg zitten”, verduidelijkte de geel-blauwe trainer. “Elke omschakeling van de tegenstander leidde tot een halve doelkans. Dat kan niet. Deze namiddag deden we het op dat vlak zeer goed. Enkel net voor ons doelpunt gingen we, bij een actie van Lorenzo Heirwegh, in de fout. Behalve een kopballetje van Jérôme Mézine was dat na de rust hun enige mogelijkheid. Vandaar dat ik nogmaals benadruk dat deze zege niet gestolen is.”