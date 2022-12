Lieven Gevaert (T1 KSC Dikkelvenne) na 1-1 tegen RC Harelbeke: “Alweer match die we hadden moeten winnen”

In de zespuntenwedstrijd tegen Racing Harelbeke geraakte KSC Dikkelvenne niet verder dan een gelijkspel (1-1). Dus status-quo in de bodem van het klassement. Geel-blauw telt zestien punten, Harelbeke heeft er veertien.

“De bezoekers zijn over negentig minuten, behalve met enkele stilstaande fasen, niet aan ons doel geweest”, antwoordde Dikkelvenne-trainer Lieven Gevaert op de vraag of hij met de puntendeling kon leven. “Denk niet dat Harelbeke één keer een uitgespeelde kans versierde. Vorige week uit bij Sparta Petegem lieten we het zelf liggen. Vanavond ontbrak opnieuw de efficiëntie, maar was er ook wat malchance mee gemoeid. Een bal van Jassim Mazouz van vrij dichtbij tegen de onderkant van de lat, twee of drie doelgerichte schoten die nog in extremis werden afgeblokt. Pech voor ons.”

Over de zijlijn

Misschien moet Dikkelvenne toch een heel klein beetje blij zijn met dat ene puntje. Want zestien minuten voor tijd kopte de pas ingevallen Lander Feys een vrije trap van de bezoekende kapitein Niels Vandenbroucke in. “Volgens mijn spelers had die vrijschop er nooit mogen komen, zij zagen de bal net voordien over de zijlijn lopen, maar de grensrechter vlagde niet”, ging Gevaert verder. “Los daarvan, zo’n vrije trap dicht tegen de hoekschopvlag hoeft daarom niet binnen te gaan.”

Enkele minuten na de 0-1 greep Gevaert in. Hij bracht zowel Cédric Deceuninck als Koen Pouillon in en haalde defensieve middenvelder Marco Verheuge en de weinig efficiënte dribbelkont Soriba Sylla naar de kant. Voordien viel Lilian Bochet in voor Preben De Man. Bochet vond Deceuninck die bij z’n eerste baltoets de gelijkmaker op het bord zette.

Twee op negen

“Alle drie vielen ze goed in”, vond Gevaert terecht. “Op het einde speelden we met zes offensieve spelers. Blij dat dit geloond heeft. Jelle De Schryver hield alles goed gesloten want we gaven in de slotfase van de match geen enkel omschakelingsmoment weg. Alleen is dit een wedstrijd die we altijd hadden moeten winnen. Dat plaatje hebben we intussen grijs gedraaid. Op Merelbeke en op Petegem was het net eender. We hadden uit die matchen zeven, zelfs negen op negen moeten puren, maar het werd twee op negen. Zaterdag trekken we naar de beloften van Zulte Waregem. Wordt wellicht een moeilijkere match dan die tegen Harelbeke.”