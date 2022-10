Lieven Gevaert (T1 KSC Dikkelvenne) kiest opnieuw voor Per Gordts (18) op rechts: “Hij dwong dat zelf af”

Thuis 4-5 tegen Racing Gent, 3-1-verlies bij Gullegem, nieuwe thuisnederlaag tegen Zelzate (0-2) en 1-0 bij Lokeren-Temse. De bonus van zeven op negen bij de competitiestart is helemaal verdwenen. Waardoor Dikkelvenne in de stand zakte naar een gedeelde dertiende plaats.

Trainer Lieven Gevaert panikeert niet. “Na de 1-0-nederlaag vorige zaterdag in Lokeren had ik op zondag een veel beter gevoel dan de week voordien na het thuisverlies tegen Zelzate”, vertelde de geel-blauwe trainer. “Tegen Zelzate hebben we vijftig minuten niet goed gespeeld. Op Daknam was het een goeie match. Een gesloten wedstrijd waarin we een punt verdienden.”

Offensieve weelde

Na het ambitieuze Lokeren-Temse bekampt Dikkelvenne in eigen stadion het even ambitieuze Eendracht Aalst. De Ajuinen klommen na vier opeenvolgende zeges met één doelpuntje verschil naar plaats twee op twee punten van Jong Cercle en komen in aanmerking voor de eerste periodetitel.

“Een ploeg met offensieve weelde”, benadrukte Gevaert. “Als je zoals vorige zaterdag Ibrahima Mbaye op de bank kunt zetten, heb je als trainer veel keuzes. Voorin spelen Mitch Dekuyper en Quentin Panneel. Quentin zat in het seizoensbegin niet in de ploeg, maar heeft er zich in geknokt en opereert als schaduwspits naast Dekuyper. We weten dat hij soms tachtig minuten niet te zien is, maar plots in tien minuten een partij kan beslissen.”

Heel mooi profiel

Gianni Desmet en Maxime De Smet, de centrale verdedigers van geel-blauw, kennen hem goed. De kans is vrij groot dat trainer Gevaert op rechtsachter opnieuw de voorkeur geeft aan Per Gordts. Vorige zaterdag versierde de 18-jarige inwoner van Erpe-Mere z’n eerste basisplaats.

“Per heeft dat zelf afgedwongen”, aldus Gevaert. “Er is nog wat schaafwerk aan, maar voor de rechterkant heeft hij een mooi profiel. Voordien was ik niet honderd procent tevreden over wat op rechts door Koen Pouillon en Sasha Beshliaha werd gebracht. Vandaar die ingreep. Normaal zal Per Gordts ook tegen Aalst starten. Voor Preben De Man, die dinsdag een uur met bal trainde, en Lilian Bochet komt Aalst te vroeg.”

