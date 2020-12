Lieven Gevaert (T1 Hoek) over herstart Nederlands amateurvoetbal: “Iedereen start weer van nul”

Bij Hoek, actief in de derde divisie van het Nederlands amateurvoetbal, is de Belgische inbreng al vele jaren groot. Lieven Gevaert (44), gewezen trainer van onder meer Dikkelvenne en Mandel United, is er aan zijn tweede seizoen als T1 bezig. Ook z’n assistenten – Steven Maes en keepertrainer Geert Vermeire – zijn Belgen. Doelman Griffin De Vroe, tweede keeper Jordi De Jonghe en de veldspelers Rik Impens, Niels De Pauw, Alexander Embrechts, Giovanni Delannoy en Aaron Verwilligen zijn de landgenoten in de spelerskern. Eind vorige week besliste de KNVB het seizoen stop te zetten. Het doel is om half januari een nieuwe competitie te beginnen.

Niet meer op hotel

“Twee reeksen van negen ploegen worden gevormd”, verduidelijkt Gevaert. “De splitsing gebeurt geografisch. Wij zullen bij een reeks uit het zuiden van Nederland worden ingedeeld. Dit betekent dat enkele verre verplaatsingen wegvallen. In een normale competitie zijn er vier of vijf matchen waarbij we vrijdagavond op hotel moeten. In die reeks met negen clubs gaan we tegen elke club thuis en uit spelen. Dus komen we alsnog aan zestien wedstrijden. Daarna is er nog een beperkte eindronde. De winnaars van de twee poules komen tegen elkaar uit. De verliezer van die duels speelt tegen de verliezer van de finale van de zondagcompetitie voor promotie naar tweede divisie.”

Spelen tot 20 juni

Met andere woorden: Nederlandse amateurploegen die voor de tweede lockdown niet goed waren gestart krijgen een extra kans. Want iedereen start op nul. “Wij kenden geen topstart”, geeft Lieven Gevaert toe. “Na zes matchen stonden we zevende met acht punten: twee keer gewonnen, twee maal gelijk, twee keer verloren. Ik heb de indruk dat de reeks iets sterker is dan vorig seizoen. Dat iedereen weer van nul start is in ons voordeel. We krijgen een tweede kans om mee te strijden voor de beste plaatsen. In de normale competitie was de top vier halen onze ambitie. We gaan voetballen tot 20 juni. Dat is lang, maar iedereen wil weer spelen. Vorige maand hebben we met de spelerskern een padeltoernooi afgewerkt. Het was plezant om iedereen eens terug te zien.”