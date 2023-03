Lieven Gevaert (KSC Dikkelvenne) na 2-1-verlies bij KSV Oudenaarde: “Thuisploeg na de rust sterker in de duels”

Het zag er nochtans lang niet naar uit dat de thuisploeg het laken naar zich toe zou trekken. De eerste 25 minuten leek Oudenaarde achter een ongrijpbare bal te hollen. “We wisten dat de thuisploeg in de duels fel ging zijn”, begon KSCD-trainer Lieven Gevaert zijn analyse. “Het eerste halfuur kwamen er geen duels. Wij zaten goed in de match, we speelden snel zodat er weinig echte balbetwistingen waren. Een eerste keer dat Oudenaarde in onze grote rechthoek verscheen, verdedigden we knullig. Miscommunicatie vermoed ik, een fase waarbij ik niemand een steen ga werpen.”

Geen kansen meer

De bal ging op de stip en Matt Demets tilde de thuisploeg op voorsprong. “Op dit terrein is het moeilijk om tegen een ploeg die compact verdedigt kansen af te dwingen”, ging Gevaert voort. “Op een goed moment stelden we gelijk. Zodat we niet met een achterstand de rust aanvatten. In de tweede helft vergaten wij te voetballen. We gingen te veel mee in de duels. Daarin was Oudenaarde sterker. Na de rust konden wij weinig kansen scheppen.”

Vroeger leuker

Halfweg die tweede periode kopte Jérôme Mézine de geelhemden op voorsprong. Een voorsprong die tot het laatste fluitsignaal op het bord bleef. “Op basis van de eerste 45 minuten is deze zege niet verdiend, op grond van de tweede helft wel. Dus had dit duel op een gelijkspel moeten eindigen”, klonk de samenvatting van trainer Gevaert, die met Dikkelvenne nog steeds naar een plaats in de top vijf mag lonken.

“Ambitie om de eindronde te spelen, hebben we niet. Ik vind het van de pot gerukt dat je die nacompetitie kan spelen ondanks je niet kan promoveren. De voetbalbond moet zich daarover bezinnen. Vroeger was het leuker. Dan kon je op sportieve basis promoveren. Was het te hoog gegrepen, zakte je. Indien het niet te hoog gegrepen was bleef je in die hogere reeks. Toch is dit een fantastische reeks, met veel derby’s. Volgende zaterdag wacht thuis tegen Merelbeke reeds de volgende.”

