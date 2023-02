Lieven Gevaert (KSC Dikkelvenne) na 1-1 bij Harelbeke: “Al is zegereeks gestopt, ik ben blij dat we goed speelden”

“Je mag hier nooit punten verliezen”, vond ook trainer Lieven Gevaert. “Tibo Gabriel, onze doelman, hoefde amper ballen te pakken. In de eerste helft hadden we al tweehonderd procent-kansen, na de rust ook twee of zelfs drie. Als daar eentje van binnen gaat, pak je de drie punten en win je verdiend. Jammer dat onze reeks overwinningen hier stopt.”

Moeilijk bij powerplay

Eigenlijk had Dikkelvenne in het Forestierstadion het enkel in het derde kwartier een beetje moeilijker. Precies in die fase van de wedstrijd werd de gelijkmaker toegestaan. “Op Zelzate was het net zo”, herinnerde Gevaert zich. “Als een ploeg overschakelt op powerplay hebben wij het moeilijker. Omdat we niet de gestalte hebben die zij kunnen brengen. We wisten dat we in Harelbeke attent moesten zijn op de tweede bal. Iets wat we net voor de rust te weinig deden. Na de pauze hadden we de match weer in handen.”

Het verschil maken lukte niet. Met dertien op vijftien mag Dikkelvenne niet klagen. De ploeg telt veertien speeldagen voor het einde 29 punten en is goed op weg om snel zekerheid te krijgen over een verlengd verblijf in tweede nationale. “Na deze wedstrijd kan er niet veel discussie zijn over wie de drie punten verdiende”, ging trainer Gevaert voort. “Ik ben toch blij dat we goed speelden. Voor hetzelfde geld hadden we tevreden moeten zijn met een punt omdat we niet goed voetbalden. Nu mogen we zeggen dat we verdienden om te winnen.”

Scherpe invallers

Zeventien minuten voor affluiten voerde Gevaert een dubbele wissel door. Jelle De Schryver en Jahrdell Constansia (22) vielen in voor Preben De Man en Soriba Sylla. Constansia, tijdens de winterstop overgekomen van het Zeeuwse Hoek, kan terugblikken op een degelijke invalbeurt. Hij zorgde voor gevaar.

“Dat is waar we hem voor brengen”, aldus Gevaert. “Hij tekende voor twee goeie acties waarbij we gevaarlijk waren. Ik ben vooral blij voor hem. Sedert hij bij ons is, kende hij wat pech. Eerst was hij ziek. Donderdag speelde hij met de beloften en liep hij een oogletsel op. Hij kon de verplaatsing toch meemaken en viel scherp in.”

