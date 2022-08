Lieven Gevaert en KSC Dikkelvenne bekeren verder: “Eerste wedstrijduur sterker dan verwacht”

Soriba Sylla, één van de vele nieuwkomers bij Dikkelvenne, was voor de rust vaak ongrijpbaar voor de bezoekers. Hij bereidde de openingsgoal van Lilian Bochet, ook een nieuw gezicht bij de geel-blauwen, voor. En toen Staf Hoebeke oprukte kon Bochet, net voorbij het halfuur, een tweede keer scoren. In die eerste 45 minuten maakte Herstal niets klaar. Met twee goals halfweg beloonde de thuisploeg zichzelf te weinig. Het goeie spel bleef ook in het vierde kwartier aanhouden. Sylla vond de bezoekende doelman op zijn weg. Op voorzet van Preben De Man kopte Dennis Van Vaerenbergh, de nieuwe diepe spits van Dikkelvenne, een open mogelijkheid naast. Rond het uur begon de motor van de thuisploeg te sputteren. Doelman Wouter Van Der Eedt kon met een voetveeg de aansluitingstreffer verijdelen. Elf minuten voor tijd nam Van Vaerenbergh, na voorbereidend werk van Sylla, de twijfels weg. Toch gaf de Luikse ploeg zich nog niet gewonnen. Jamart scoorde via de onderkant van de lat en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd het ei zo na 3-2. Dikkelvenne maakte het zichzelf onnodig moeilijk.

“Ons eerste wedstrijduur was super, veel beter dan ik had verwacht”, begon trainer Lieven Gevaert zijn analyse. “Daarna leek het verval erg groot. Wat ook met de tegenstander te maken had. Herstal is een ploeg met veel ervaring, met een goeie wedstrijdmentaliteit ook. Die mannen zetten zich over de moeilijke momenten. Waardoor het lijkt alsof wij zeer slecht eindigden. Wij hebben het de laatste tien minuten niet goed uitgespeeld. Soms stonden we vier tegen drie, maar we verzuimden dat te benutten.”