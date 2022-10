Lieven Dheedene nieuwe trainer van RC Lauwe: “De ploeg is te redden, het is geen dood vogeltje”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALELieven Dheedene uit Ruddervoorde is de nieuwe trainer van eersteprovincialer RC Lauwe. Hij stapte vorige week op bij SK Bellem, een tweedeprovincialer in Oost-Vlaanderen. Komende zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen titelfabriek SC Blankenberge coacht hij de ‘Statieploeg’ voor het eerst.

Lieven Dheedene begon zijn trainersloopbaan bij Cercle Beernem en werd dan trainer van vierdeprovincialer Zerkegem. “Nadien trok ik de provinciegrens over. Niet omdat vierde provinciale me te min was. Ik werd twee jaar geleden trainer van tweedeprovincialer FC Assenede en nadien vanaf januari dit jaar SK Bellem”, klinkt het. “Ik zal naar mijn vorige club niet met modder gooien en ben niet het type dat rap zijn eigen ploeg in de steek zal laten.”

“Mijn vertrek in Bellem was een weloverwogen keuze. Het beestje ‘ambitie’ borrelde weer op. Enkele jaren geleden had ik bij Racing Lauwe al eens mijn kandidatuur ingediend toen ze een nieuwe trainer zochten. De keuze viel toen op Joachim Heytens. Ik was er toen blijkbaar dichtbij en mijn naam is daar blijven hangen. Ik zag de thuiswedstrijd tegen Varsenare en zaterdag de derby op SV Wevelgem City.”

Vast spelpatroon

“Ik zag wat er in mijn ogen werkpunten zijn. Ik ga het proberen. RC Lauwe is te redden. Het is geen dood vogeltje. Gelet op de kwaliteit die er rondloopt kan het bijna niet anders dat het beter wordt. De groep heeft nood aan een vast spelpatroon. Er is weinig structuur in het elftal. Vooraan kan men de bal moeilijk bijhouden en is men de bal heel rap weer kwijt.”

Eerder gooide trainer Angelo Vanheuverbeke enkele weken geleden zelf de handdoek. “Mijn voorganger leverde hier naar ik verneem mooi werk maar was de chemie blijkbaar weg”, aldus Lieven Dheedene.

RC Lauwe staat na zeven speeldagen met amper drie punten voorlaatste.

