Lieven Baert (RSCA Futsal) maakt analyse van Champions League: “We hebben een grote stap voorwaarts gezet”

Manager Lieven Baert maakt de analyse. “Het verhaal van de voorbije week kan je op meerdere manieren bekijken. We hadden de groep kunnen winnen. Tot drie minuten voor het laatste fluitsignaal was dat ook het geval. Voor de start van de Champions League had iedereen echter onmiddellijk blind getekend voor dit parcours. We werden tweede en verloren geen enkele match. Het thuisvoordeel was misschien een bondgenoot, maar tegen Europese topclubs als Kairat of Palma hebben we veertig minuten lang meegespeeld. Het mag duidelijk zijn dat we sportief een grote stap voorwaarts hebben gezet. We lieten Kairat achter ons. Die ploeg won nota bene al twee keer de Champions League. De eerste ontgoocheling over de gemiste groepswinst maakte snel plaats voor trots. Roncaglio en Edu speelden een geweldig tornooi, maar ik wil niemand tekortdoen. Als ploeg stonden we er. Organisatorisch hadden we op onze nieuwe locatie in Roosdaal werk aan de winkel. De kinderziekten die de eerste dag nog her en der opdoken, werden één voor één weggewerkt door een fantastisch team van medewerkers. Ook op dat vlak mag ik zeer tevreden zijn. De sfeer was geweldig en de aandacht van de media was groot.”