Liessa Broeckx over de wederopstanding van haar vriend Pieter Gerkens: “Ik merk dat hij er gelukkiger uitziet”

Bij het gerenommeerde Sofascore - die elke speler elke speeldag in de Europa League een quotering geeft - scoorden enkel Refaelov en Juklerød op de eerste speeldag beter dan Pieter Gerkens. De 1-1 die hij scoorde tegen Ludogorets zat daar uiteraard voor veel tussen. Het maakte van hem de eerste doelpuntenmaker voor Antwerp in de Europese eindfase sinds... Cisse Severeyns.

“Ik keek thuis naar de match, samen met mijn zus en schoonbroer. Het was fijn om er wat familie bij te hebben. Superleuk dat hij scoorde natuurlijk, we waren heel blij.”

Pieter is dit seizoen een van dé revelaties bij Antwerp. Is hij thuis een andere Pieter nu hij weer belangrijk is?

“Pieter is een heel nuchtere jongen, dus het is niet dat hij veel veranderd is, maar ik merk wel dat hij er gelukkiger uitziet en ik denk dat dat ook wel te zien is op het veld. Het is altijd fijner als het beter gaat. Als wij een slechte dag hebben op het werk, pak je dat toch mee ook naar huis.”

Volledig scherm Pieter en Liessa. © MVS

Hoe is het met jullie in Antwerpen? Voelen jullie zich daar al wat thuis?

“We vinden het superleuk in Antwerpen. (lacht) Ik heb direct een job gevonden, we zijn snel kunnen verhuizen: ideaal. Alleen jammer met corona dat we de stad niet beter kunnen leren kennen momenteel. Maar ja, we zijn heel blij om in Antwerpen te zitten.”

Wel jammer dat je niet in het stadion kan zijn?

“Heel, heel jammer. Ik ben er nog niet geraakt op de Bosuil, we wilden zondag graag gaan tegen Beerschot, maar het heeft niet mogen zijn.”

Zondag trekt Antwerp naar Anderlecht, waar er voor Pieter geen plaats meer was. Begreep jij dat?

“Da’s voetbal zeker? Pieter is daar ook heel rationeel in. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij nu de waardering krijgt die hij verdient. Dat was daarvoor toch minder, zonder iets of iemand met de vinger te wijzen. De omstandigheden speelden ook mee. Als een ploeg het niet goed doet, moet je al heel veel doen als speler om dat op je eentje recht te trekken.”