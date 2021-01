Lieselot De Kegel (Eendracht Aalst Ladies): “Er waait een nieuwe wind binnen de club”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUEDe hervatting van de competitie is voor Eendracht Aalst Ladies met twee wedstrijden tegen viceleider Standard Luik niet van de poes. Nu zaterdag om 14 uur komen de Rouches in het Pierre Cornelisstadion op bezoek. Een week later volgt voor de Aalsterse vrouwen het inhaalduel op het oefencomplex van Sart-Tilman.

Na een tegenvallende heenronde gaan de Ajuinen er in 2021 met nieuwe moed tegenaan. De nieuwkomer in de Super League is tijdens de korte winterstop immers versterkt. Behalve het aantrekken van de Nederlandse verdedigster Niekie Pellens is er de comeback van aanvalster Henriette Awete.

Omdat de kern sowieso te smal was om de strijd op het hoogste niveau aan te gaan, wordt de ingreep van het bestuur door de spelersgroep op applaus onthaald. “Je voelt zo aan dat er een nieuwe wind in de ploeg waait”, zegt Lieselot De Kegel. “We zijn uiteraard blij met de twee aanwinsten. De onderlinge concurrentiestrijd is groter en dat bevordert automatisch de prestaties. In de oefenduels met Zulte Waregem (0-1-verlies) en Club Brugge (2-2-gelijkspel) werd er bij momenten heel goed gevoetbald.”

“Of we gewapend zijn om met Standard te kunnen wedijveren, zal moeten blijken, maar we zullen ons vel alleszins duur verkopen. De ambitie is beter te doen dan voor Nieuwjaar en de duels tegen de rechtstreekse concurrenten onderin te winnen.”

De aanpassing aan het hoogste niveau liep voor Eendracht allerminst van een leien dakje. De Kegel wist vooraf dat er een grote kloof tussen de eerste nationale en de Super League gaapt. “Het is mijn vijfde seizoen bij Aalst, maar voordien maakte ik deel uit van de A-kern van Anderlecht. Omdat ik toen nog heel jong was, kwam ik niet zo veel aan spelen toe, maar heb toen wel ervaren dat het tempo in de Super League heel hoog ligt. Dat vergt uiteraard een serieuze aanpassing. We moeten dan ook een tandje bijsteken en vooral op het middenveld veel loopwerk verrichten.”

Baudewijns onzeker

De Kegel sukkelt met een lichte knieblessure en zal jammer genoeg de eerste wedstrijd tegen Standard niet halen. Daisy Baudewijns (ontstoken teennagel) is onzeker. “Ik moest tijdens het oefenduel met Zulte Waregem afhaken met last aan de knie en onze kinesist gaf me de raad twee weken te rusten”, geeft de middenveldster aan. “Volgende week hervat ik de training en hopelijk kan ik op Standard de draad opnieuw opnemen. Daisy Baudewijns haalt de thuismatch tegen de Rouches wellicht wel. Ze kreeg deze week verzorging aan de ontstoken teennagel en haar blessure evolueert gunstig.”