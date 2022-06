Liesbet De Vocht even in de atletiek: “Link met en liefde voor de koers helemaal niet weg”

“Even een uitspatting om mijn energie kwijt te raken”, lacht de 43-jarige Liesbet De Vocht. “Mijn dochter doet bij de lokale club aan atletiek. Als ik haar naar de training breng, ga ik vaak zelf tien kilometer lopen. Bij de club wisten ze dat ik nog altijd een beetje sportief ben. Op een atletiekpiste had ik nog nooit gelopen. Ik liet me overhalen mee te doen aan die Beker van Vlaanderen. Die interclub is een eenmalige gebeurtenis. Tenzij ik volgend jaar opnieuw meedoe. Omdat iemand geblesseerd raakte, viel ik ook nog in voor de aflossing. Ik denk dat we daarin voorlaatste eindigden. We werden niet gediskwalificeerd. In zo’n technisch nummer een pluspunt. Op de 1500 was ik derde, maar wel op ruime afstand van de winnares.”