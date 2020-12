Liersevoorzitter Luc Van Thillo brengt positieve ‘kerstboodschap’: “Ik blijf hoopvol, ook al loopt het sportief even wat stroever”

Voetbal 1BVoorzitter Luc Van Thillo van het op sportief vlak krasselende Lierse Kempenzonen heeft via Lierse Tv zijn ‘kerstboodschap’ de wereld in gestuurd. Meer nog dan de inhoud viel de toon van Van Thillo’s boodschap op: de geel-zwarte preses sprak met rustige vastheid. “Ik denk niet dat we gaan degraderen.”

Over het tweeluik Deinze - RWDM

“Dat worden twee belangrijke matchen” aldus Van Thillo. “Maar we gaan ook geen gigantische druk leggen op onze jonge spelerskern. Dat zou een verkeerd signaal zijn. In voetbal win je soms en verlies je soms. En als je verliest, moet je de bladzijde omdraaien. Het mooie aan deze sport is dat je elke week een nieuwe kans krijgt.”

Over de promotie naar 1B

“Die hebben onze mensen naast het veld afgedwongen. Zij hebben keihard hun best gedaan om een proflicentie te behalen. Die licentie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. We kregen wel pas laat zekerheid omtrent de promotie, waardoor het kort dag was om een kern voor 1B samen te stellen. Daardoor misten we drie, vier nieuwe spelers die absoluut in 1A of 1B aan de slag wilden en niet langer wilden wachten.”

Over de jonge kern

“Tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd van onze ploeg 22,5 à 23 jaar, wat erg jong is. Verder is er geen enkele profclub die meer Belgische spelers opstelt. Dat past allemaal binnen onze langetermijnvisie. Wij willen jongeren kansen geven in het profvoetbal. Die gasten moet je dan ook wat tijd gunnen. Ik blijf trouwens geloven in deze selectie. In de eerste weken van de competitie toonden we dat we ons mannetje kunnen staan. Als straks de geblesseerden Allach en Van Landschoot terugkeren, gaan we al een stuk sterker voor de dag komen.”

Over de toekomst

“Die kijk ik hoopvol tegemoet. Ik denk echt dat we niet gaan degraderen. Bovendien gaan we onze licentie halen. Makkelijk wordt dat niet, want sinds de corona-uitbraak hebben we amper een ticketje verkocht. Maar we hebben trouwe sponsors en supporters achter ons en we hebben op financieel vlak geen zotte dingen gedaan. Ik denk dat andere clubs het lastiger gaan krijgen. Op termijn zitten er vanuit onze jeugdwerking enkele toppers aan te komen. Eigenlijk is het ongezien wat wij in die twee en een half jaar na de doorstart al hebben bereikt. En al loopt het sportieve de jongste tijd wat stroever, toch blijf ik optimistisch. Lierse heeft zijn plaats in het professionele circuit. We gaan er alles aan doen om dat te bewijzen.”