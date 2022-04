Lierse ziet vaste waarden Hendrickx en Swinnen stoppen met profvoetbal: “Rationele en toekomstgerichte keuze”

Voetbal 1BMet Tibeau Swinnen (27) en Jonathan Hendrickx (28) verloor Lierse Kempenzonen in de voorbije weken twee vaste waarden, niet op de transfermarkt, maar op de arbeidsmarkt. Beide spelers gaan een ‘echte’ job uitoefenen, in combinatie met voetbal op een lager niveau.

Jonathan Hendrickx kondigde begin deze week zijn afscheid van het profvoetbal aan. “Voor de buitenwereld kwam dat misschien als een verrassing, maar zelf speelde ik al langer met dat idee”, zegt de man die afgelopen seizoen 24 keer in actie kwam voor Lierse. “Enkele maanden geleden richtte ik een eigen vastgoedbedrijf op. Voor collega-voetballers zoek ik geschikte panden om in te investeren. Op korte tijd nam mijn firma een hoge vlucht en op de duur werd het wel héél druk. Omdat ik geen half werk wil afleveren, drong een keuze zich op. Toekomstgericht koos ik voor mijn bedrijf. Ik had een open en eerlijk gesprek met de mensen van Lierse en nadien ontbonden we mijn nog lopende contract.”

Hendrickx heeft wel de bedoeling om op een lager niveau te blijven voetballen. “Meteen na de aankondiging dat ik stopte als prof hingen er al enkele clubs uit eerste en tweede nationale aan de lijn. Ook vanuit het Futsal kreeg ik een belletje”, glimlacht de in Limburg wonende rechterflankspeler. “Er zal dus wel iets interessants uit de bus komen. Bedoeling is om wat dichter bij huis aan de slag te gaan. Hoe ik eigenlijk terugkijk op mijn jaar bij Lierse? Met veel plezier. Lierse is een mooie club. We hebben ook behoorlijke resultaten neergezet en de sfeer in de kleedkamer was schitterend. Ik heb aan het voorbije jaar een paar vrienden voor het leven over gehouden.”

Volledig scherm Tibeau Swinnen speelde in het voorbije seizoen 25 matchen voor Lierse. © Belga

Met de ploegmaats op vakantie

Eerder maakte Tibeau Swinnen al bekend dat hij het profbestaan achter zich laat. “Het was zeker geen makkelijke knoop om door te hakken. Lierse deed me een voorstel voor een bijkomend jaar, maar uiteindelijk maakte ik een rationale keuze”, vertelt de middenvelder die in de voorbije campagne 25 matchen speelde. “Er kwamen een paar interessante opties buiten het voetbal op mijn pad waarover ik nog niet te veel kan zeggen. Hoe dan ook besloot ik de sprong te wagen. Voor mijn periode bij Lierse zat ik eens een half jaar zonder club en toen ben ik beginnen nadenken over de onzekerheid die het profvoetbal met zich mee kan brengen.”

Voor de goede orde: ook Swinnen blijft gewoon voetballen, weliswaar het een niveautje lager. “Ik tekende bij Thes Sport, op vijf minuten van mijn deur. Ik ken Thes als een leuke club die meestal bovenin meedraait in eerste nationale. Daar ga ik me zeker ook kunnen amuseren. Lierse verlaat ik dan weer met een goed gevoel. De sportieve doelstellingen werden gehaald, terwijl we een geweldige sfeer in de ploeg hadden. Met verschillende ploegmaats ben ik net nog een weekje op vakantie geweest. Zo’n hechte groep zie je zelden in het profvoetbal.”

