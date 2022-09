Lierse zet Racing Mechelen makkelijk opzij in bekerderby

Volledig scherm Een vierend Lierse na de 2-1 van Walbrecq. © BELGA

De intentie van Racing Mechelen was meteen heel duidelijk: een laag blok met vijf verdedigers en teren op de snelheid van Akarom en Mrani vooraan. Tom Van Imschoot bracht zeker geen experimenteel elftal aan de aftrap, maar gunde een aantal jongens wel wat rust. Onder andere topschutter Rocha mocht op de bank beginnen. De kans voor ‘back-up spits’ Daan Vekemans om zich te tonen, maar die wrong na 20 minuten onbegrijpelijk een open kopkans de nek om.

Dan toch prijs

We kregen weinig kansen te zien op het Lisp, maar na 39 minuten brak de groen-witte muur dan toch voor het eerst. Na een goed getrapte corner van De Schryver onstond er een rommelfase in de zestien van Racing Mechelen. De bal lag plots voor de voeten van Raemaekers en die kon zijn eerste doelpunt voor Lierse mooi binnentrappen: 1-0.

De tweede helft was nog niet goed begonnen of Walbrecq wist die voorsprong al te verdubbelen op voorzet van Vekemans. De start van een doelpuntenkermis op het Lisp? Of dat dachten we, want een half uur voor tijd zwierde Harrou de bal richting kapitein Weuts die de aansluitingstreffer op het bord wist te koppen.

Uiteindelijk bleek dat doelpunt slechts een Mechelse druppel op een gloeiende plaat. Thibaut Van Acker nam 10 minuten later immers alle twijfels weg vanop de stip, na een handsbal van Guldix. Nadien konden een owngoal van Racing Mechelen en invaller Tarfi de Lierse doelpuntenkermis alsnog waarmaken. Lierse bekert zo rustig verder na een 5-1 overwinning.

Greg Vanderidt: “We hebben ons niet verstopt”

“Hoewel we een paar belangrijke pionnen misten, ben ik best trots en absoluut niet ontevreden over wat mijn ploeg hier heeft getoond”, zei Racingcoach Greg Vanderidt na de bekernederlaag op Lierse. “We hebben ons niet verstopt en kwamen zeker ook niet om de bus te parkeren. Toch heeft Lierse in de eerste helft weinig grote kansen kunnen afdwingen. Het is dan wel een beetje zuur dat we kort voor de pauze op een wat domme manier de 1-0 slikten. Na de rust deed Lierse ons meer pijn. Als zij versnelden, kregen we het bij momenten lastiger. In de loop van de tweede helft heb ik ook een paar vooraf geplande vervangingen doorgevoerd. Woensdag spelen we in de competitie alweer een belangrijke match tegen Cappellen en daar moest ik toch ook rekening mee houden.”

Tom Van Imschoot: “Onze invallers toonden veel gretigheid”

“Dit was een mooie bekeravond en die krijg je enkel met twee goeie ploegen en supportersclans,” vertelde Tom Van Imschoot. “Ze maakten het ons de eerste helft echt knap lastig. Het was ook gewoon een wedstrijd die moeilijk voor te bereiden was. We kwamen niet aan kansen toe en hadden uiteindelijk een stilstaande fase nodig om de ban te breken. Na de 2-0 denk je dan de schaapjes op het droge te hebben, maar niets was minder waar. Gelukkig slaagden we erin om de voet op het gaspedaal te houden met dank aan onze invallers die veel gretigheid toonden.”

Lierse: De Smet, Libert, Pupe (64’ Tarfi), Raemaekers, Poelmans, Van Acker (76’ Gillekens), De Bie (64’ Rocha), De Schryver, Walbrecq (76’ Limbombe), Schouterden, Vekemans.

Racing Mechelen: Goossens, Kerckhofs (82’ Robert), Guldix, Knollenburg, Harrou (82’ Abdaoui), Spaenhoven, Hmouda, Heyvaert (52’ Van Der Brempt), Akarom (46’ Carrez), Mrani (82’ Alaers), Weuts.

Doelpunten: 39’ Raemaekers (1-0), 46’ Walbrecq (2-0), 55’ Weuts (2-1), 69’ Van Acker (3-1), 75’ owngoal(4-1), 84’ Tarfi (5-1).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.