Lierse zegt niet bij voorbaat ‘nee’ tegen uitbreiding 1B: “Maar licentievoorwaarden versoepelen voor amateurclubs zou oneerlijk zijn”

Voetbal 1BHet idee van de Pro League om in de toekomst de licentievoorwaarden voor 1B minder streng te maken, roept bedenkingen op bij Lierse Kempenzonen. “Clubs die in het verleden – net zoals wij – zwaar investeerden in de infrastructuur en omkadering zouden zo oneerlijke concurrentie kunnen krijgen”, merkt Lierses CEO Yorik Torreele op.

De Pro League vergaderde, zoals bekend, begin deze week over een mogelijke competitiehervorming van 1B. Zo lag onder meer de uitbreiding van de reeks met beloftenteams van de topclubs op tafel. Ook zouden er bijkomende ploegen uit Eerste Nationale kunnen worden toegelaten. Er wordt zelfs overwogen om de licentievoorwaarden voor die laatste categorie te versoepelen.

Geen middenmoot

Wij vroegen Yorik Torreele van Lierse hoe zijn club daar allemaal tegenover staat. “Meer ploegen in 1B zou op zich geen slechte zaak zijn”, aldus Torreele. “We stellen vast dat er in de huidige formule – met acht clubs – geen middenmoot is. Je strijdt ofwel voor de promotie, ofwel tegen de degradatie. Dat maakt dat er nergens een rustpunt is, wat her en der tot zenuwachtigheid leidt. Sommige clubs nemen tegen die achtergrond te grote financiële risico’s, met alle gevolgen van dien. In de afgelopen vijf jaar verdwenen er al verschillende ploegen helemaal van het toneel (zoals Lokeren, Roeselare en het oude Lierse, red.).”

Torreele en Lierse zeggen dus niet a priori ‘nee’ tegen het inschuiven van de beloften van de Belgische topclubs. “Alleen is het jammer dat dit nu als losse denkpiste naar voren wordt geschoven door enkele belanghebbenden. Liever zouden wij een algemene langetermijnvisie zien in het algemeen belang van ons voetbal. Wij zijn alleszins vragende partij voor een allesomvattende audit door een externe partij. De vraag is nu: kan en wil iedereen wachten op de resultaten van zo’n studie?”

Infrastructuur

En dan is er nog het plan om amateurclubs makkelijker te laten doorstromen naar 1B, door de licentievoorwaarden op het vlak van accommodaties te versoepelen. Dat wordt op het Lisp alvast niet op gejuich onthaald. “Gewoon omdat het niet eerlijk is ten opzichte van zij die in de voorbije jaren veel geld staken in hun stadion en in de andere randvoorwaarden. Zelf hebben wij al die kosten gedaan en dat geld konden we niet investeren in de ploeg”, benadrukt Yorik Torreele. “Als je nu zegt dat de infrastructuur minder van tel is, waarom heb je die voorwaarden destijds dan ingevoerd? Het is een serieuze bedenking die wij hebben bij dit verhaal.”

Zijdelings viel deze week trouwens nog te horen dat Lierse het boekjaar 2019-2020 naar schatting zal afsluiten met een verlies van 500.000 euro. “De volledige cijfers hebben we nog niet, maar het zal rond het half miljoen draaien”, geeft Torreele aan. “De coronacrisis en de mindere resultaten van vorig seizoen speelden ons parten. Ook nu blijven die factoren mee spelen, reden te meer om geen gekke dingen te doen. Bedoeling is en blijft onze organisatie zodanig verder op punt stellen dat we structureel uit de rode cijfers geraken.”

Tot nader order past eigenaar/voorzitter Luc Van Thillo de verliezen bij.

Lees ook: voetbal in 1B