Lierse voelt zich bestolen door scheidsrechter Pirard: “Het moet altijd om hem draaien”

Het begon allemaal nog veelbelovend voor de Pallieters. Daan Vekemans had een kleine twintig minuten nodig om de score te openen na knap voorbereidend werk van Serge Tabekou. Maar vroeg in de tweede helft werd diezelfde Tabekou van het veld gestuurd door scheidsrechter Pirard. “Ik stond er net naast en er was niets aan”, vertelt doelpuntenmaker Daan Vekemans. “Ik heb het gevoel dat hij een hele wedstrijd lang tegen ons heeft gefloten. Hij bepaalt hier vandaag het wedstrijdverloop”, vindt Vekemans.

Razende Van Imschoot

Lierse kreeg na die rode kaart geen voet meer aan de grond en moest nog vijf doelpunten incasseren. Een pijnlijke 1-5-uitslag dus, maar na de wedstrijd ging het maar over één man. “Wij zijn als club veel te braaf”, opent Tom Van Imschoot. “Voor de wedstrijd waren we al bezig over Pirard en dat het weer wat zou zijn. Maar dan is hét achteraf ook wel zo. Het moet altijd rond hem draaien. Onbegrijpelijk. Na een week keihard werken, blijf je nu gefrustreerd achter. Wij zijn het echt beu”, is de gefrustreerde T1 van Lierse duidelijk.

Geel-zwart blijft door het verlies nog aan het staartje van de kopgroep hangen, maar had met een driepunter wel gouden zaken kunnen doen in het klassement. “Dit is natuurlijk een cruciaal moment in de competitie”, geeft Van Imschoot aan. “Als je hier vandaag wint, dan sluit je weer aan bij de top. In plaats van één punt meer dan Beveren, heb je nu vijf punten minder.”

Daan Vekemans scoorde donderdag in de beker tegen Anderlecht en was ook vandaag trefzeker. “Ik stond een paar keer op de goede plek. Maar als je twee keer verliest, wat is dat dan waard?”, vraagt Vekemans zich af. ”Het kon echt een mooie week worden, maar het mocht niet zijn. We moeten de knop omdraaien en tegen Deinze opnieuw drie punten pakken.”

Lierse: Delanghe, Gillekens, Raemaekers, Pupe, Libert (76’ De Schrijver), Laes, Brebels (76’ Schouterden), Van Acker, Walbrecq (55’ Rocha), Tabekou, Vekemans (64’ De Schryver).

Beveren: Reus, Wuytens (72’ Coopman), Vukotic, Bateau, Ismaheel, Everton, Van Damme, Corryn (45’ Kablan), Hoggas ( 45’ Costa), Barry (90’ Wolff), Mbokani.

Doelpunten: 19’ Vekemans 1-0, 54’ 1-1 Kablan, 72’ Barry 1-2, 82’ Mbokani 86’ Ndour 1-3, 88’ Coopman, 90+2’ Costa 1-5.

Rode kaarten: 50’ Tabekou.

