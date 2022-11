Lierse vergeet topprestatie tegen Anderlecht af te maken na beklijvende strafschoppenreeks: ”Ik denk dat we hier als winnaars uitkomen”

Het leek wel of we waren terug gekatapulteerd naar de hoogdagen van weleer op het Lisp. De Pallieters wandelden het veld op in een ware heksenketel, zo eentje die extra op smaak was gebracht met speciale bekerkruiden. ”Het was een kippenvelmoment”, opent Jarno Desmet. “Ik denk dat we alles hebben om op termijn terug op het hoogste niveau onze plaats in te nemen. Met zo’n fantastische supporters komt dat ooit wel terug”, weet het sluitstuk van Lierse.

Er moest natuurlijk ook een potje voetbal gespeeld worden aan de vooravond van de Wapenstilstand. Na een kleine 25 minuten dartelde Francis Amuzu de baklijn van Lierse in. Toon Raemaekers bracht de vinnige vleugelspeler van de Brusselaars ten val, maar raakte daarbij de bal. Scheidsrechter Brent Staessens aarzelde geen moment en legde het leer op de stip. Nog geen VAR in deze fase van de Croky Cup, en die had hier wel eens goed van pas kunnen komen. Fabio Silva zette de strafschop genadeloos om.

Lierse was zo dus onterecht op achtervolgen aangewezen. Geen probleem, dachten de twee vleugelaanvallers van geel-zwart. Lucas Walbrecq vond nog geen 5 minuten later Serge Tabekou aan de tweede paal en hij knikte de bal via de grond in doel. We kregen maar liefst 6 minuten extra tijd voorgeschoteld voor de spelers mochten gaan uitblazen. Genoeg tijd voor Anderlecht om via Stroeykens met een 2-1 voorsprong de rust in te gaan. Het jonge talent draaide mooi weg in de zestien en legde de bal vanboven in het kader. Doelman Jarno Desmet was zo tot twee keer toe geklopt, maar legde wel een meer dan behoorlijke prestatie op de mat. Hij kreeg zijn kans van Coach Van Imschoot tegen Anderlecht ten koste van Maxime Delanghe. “Zo’n kans dwing je af op training en die moet je natuurlijk grijpen. Je weet dat je die ene match krijgt om je te tonen en dat heb ik gedaan.”

Weerbaarheid bij Lierse

Na de rust moest Lierse dus opnieuw op zoek naar een gelijkmaker, maar er werden nog nauwelijks kansen bij elkaar gespeeld. Tom Van Imschoot vond het twintig minuten voor tijd welletjes geweest. Daan Vekemans kwam Walbrecq vervangen en kort nadien mocht ook Brent Laes gaan rusten. Zijn vervanger Brebels kwam zo mee terecht op het middenveld en dat gaf Guillaume De Schryver de gelegenheid om een rijtje hoger te schuiven. De nummer 10 van Lierse voelde zich daar al snel in zijn sas en zag Vekemans een eerste keer het gaatje induiken. De spits van Lierse faalde niet voor Verbruggen en zette de 2-2 op het bord. “We tonen opnieuw weerbaarheid”, vindt de 23-jarige doelwachter van Lierse. “Dan laten we zie hoe sterk deze groep is. Het is heel belangrijk dat we aan elkaar blijven hangen door dik en dun.”

De ingevallen Raman ging vlak voor tijd nog neer in het strafschopgebied van Lierse, nadat Joedrick Pupe aan zijn shirt was gaan hangen. Maar dit keer gaf Scheidsrechter Staessens geen kik. Verlengingen op het Lisp dus. Daarin kwam een supporter van de Pallieters in de problemen, maar na een aantal minuten hoorden we het goeie nieuws dat alles in orde was. Gelukkig maar en uiteraard veel belangrijker dan het spelletje!

Terug voetbal dan. Zowel Lierse als Anderlecht kregen nog enkele mogelijkheden om penalty’s te vermijden, maar het stond in de sterren geschreven dat een strafschoppenreeks zou beslissen over wie mocht verder bekeren. David of Goliath. Lierse of Anderlecht. Na een ongelofelijke reeks goed getrapte elfmeterballen was het uiteindelijk doelman Bart Verbruggen die het genadeschot uitdeelde aan Lierse door de bal bij een 8-8 stand zelf tegen de touwen te schieten. “Iedereen nam zijn verantwoordelijkheid en daar gaan we niemand op afrekenen”, is Desmet duidelijk. “We kunnen alleen maar trots zijn op wat we bereikt hebben.”

De topper tegen Beveren

Lierse kan terugblikken op een zeer verdienstelijke bekermatch en geven voor de topper van zondag tegen SK Beveren. De Waaslanders werden op hun beurt ook met penalty’s uit de beker geknikkerd door Antwerp. “Iedereen put vertrouwen uit deze wedstrijd. We moeten nu goed recupereren en zondag tegen Beveren dezelfde mentaliteit tonen als we tegen Anderlecht hebben gedaan”, besluit Desmet.

Lierse: De Smet, De Schrijver, Raemaekers, Pupe (‘126 Gillekens), Laes (’79 Brebels), Van Acker, De Schryver, Walbrecq (’70 Vekemans), Schouterden, Tabekou (’91 Libert), Rocha.

Anderlecht: Verbruggen, Murillo (106’ Sadiki), Debast (106’ Lissens), Delcroix, N’diaye, Trebel (‘75 Diawara), Ashimeru, El Hadj (65’ Leoni), Stroeykens (’65 Raman), Silva, Amuzu (’75 Refaelov).

Doelpunten: 24’ Silva 1-0, ’27 Tabekou 1-1, 45’+3 Stroeykens 2-1, 80’ Vekemans 2-2.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.