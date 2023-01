Lierse vergeet tegen Anderlecht B grote stap te zetten richting titelplay-offs: “We slikken te veel tegengoals”

In aanloop naar de trip naar het Koning Boudewijnstadion had Liersetrainer Tom Van Imschoot het over de belangrijkste match van het jaar. Winst tegen rechtstreeks concurrent Anderlecht zou geel-zwart met anderhalf been in de titelplay-offs brengen. Ondanks goals van Guillaume De Schryver, Joedrick Pupe en Brent Laes werd het dus een gelijkspel. Nochtans leek Lierse vijf minuten voor tijd nog op een zege af te stevenen.

“Als je zo kort voor het einde 2-3 voor staat, moet je altijd de drie punten mee naar huis nemen”, zucht middenvelder Guillaume De Schryver, die zijn eerste treffer van het seizoen maakte. “We slikken te veel tegengoals, da’s het verhaal van het seizoen. Deze keer incasseerden we er drie op stilstaande fases, niet eens tegen een grote ploeg. Daar moeten we het intern nog eens over hebben, want dat moet er echt uit.”

Stevig programma

Lierse staat nu vijfde in het klassement, met drie punten voorsprong op het zevende geklasseerde Anderlecht B. De eerste zes spelen na de reguliere competitie om de titel en bijhorende promotie. Lierse heeft één match minder op de teller dan Anderlecht, maar het resterende programma (RWDM, Club Brugge B, Beerschot en Lommel) oog best zwaar.

“We wisten vooraf dat we Anderlecht min of meer hadden kunnen uitschakelen, maar nu gaat het nog spannend worden”, geeft Guillaume De Schryver aan. “Anderzijds: we hebben nog alles in handen om de klus te klaren. Bovendien toonden we tegen Anderlecht mentale weerbaarheid, nadat we halfweg 2-1 achter stonden. Laat ons dat dan ook maar meepakken naar de volgende weken.”

Nieuwkomer Safari

Of Lierse in de eindspurt nog volop zal kunnen rekenen op doelman Maxime Delanghe is onzeker. De 21-jarige goalie heeft een voorstel van een eersteklasser op zak en werd afgelopen weekend aan de kant gelaten. Met Ryan Safari (19) haalden de Pallieters intussen wel aanvallende versterking in huis. Safari wordt een half jaar gehuurd van Union. Bij de beloften van Union (in tweede nationale) scoorde Safari in de eerste seizoenshelft negen keer. Tegen Anderlecht B maakte het jonge talent als invaller zijn debuut voor Lierse.

Lees ook: meer voetbal in de CPL

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.