Lierse-verdediger Pupe hangt schorsing boven het hoofd: “Ik vrees dat mijn seizoen zo goed als voorbij is”

Lierse kwam al snel op achterstand via een strafschop. “Op zich was er op dat moment nog niets aan de hand. Daarna pompte Beveren de bal meer en meer naar voor en wij hadden het lastig met hun torens. We deden het in balbezit wel aardig, maar wij hebben niet zo iemand die voorin de bal kan bijhouden. We lagen niet onder in het spel, maar eens we aan de zestien kwamen, was de creativiteit op. Ik geloof niet dat we echt een kans gecreëerd hebben.” Onlangs raakte bekend dat Lierse de samenwerking met Serge Tabekou (ex-AA Gent) stopzette. Na het eerdere vertrek van Leonardo Rocha - de topschutter bij Lierse - was dat een tweede aderlating voorin. “We zijn wat sterktes kwijt inderdaad, maar het is de verdienste van de hele ploeg dat die jongens een stap hogerop kunnen zetten.” Pupe kon achteraf vooral het tweede doelpunt van SK Beveren moeilijk verkroppen. “Daar moesten we het vier tegen drie uitspelen voorin, maar Brent Laes maakte de verkeerde keuze. Een licht foutje van Vukotic werd ook niet gefloten en zo kwamen zij op hun beurt met vier tegen drie opzetten en zij speelden het wel uit.”