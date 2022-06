Lierse strikt verdediger Joedrick Pupe (ex-Winkel Sport): “Op deze kans wacht ik al maanden”

Het feit dat Kenneth Schuermans zijn aflopende contract niet verlengde, was een tegenvaller voor Lierse. De Pallieters bleven echter niet bij de pakken zitten. Met Joedrick Pupe, een linksvoetige verdediger van 1 meter 90, haalde men inmiddels een potentiële vervanger in huis. Pupe is een West-Vlaming en doorliep de jeugdreeksen bij Club Brugge. Doorbreken in Clubs eerste ploeg bleek echter wat te hoog gegrepen.

Nadien volgden passages bij KV Kortrijk (waar Pupe evenmin speelminuten verzamelde in het eerste elftal) en de Nederlandse tweedeklasser Almere City (waar Pupe werd afgeremd door een gebroken knieschijf). Eind 2020 kwam Pupe terecht bij derdenationaler Oostkamp en van dan af ging zijn carrière opnieuw in een stijgende lijn. Na Oostkamp kwam eerstenationaler Winkel Sport en daar kwam Pupe in de afgelopen competitie 26 keer in actie. Zijn sterke prestaties brachten hem op de radar bij Lierse.

Woensdag eerste training

“Dit is het moment waar ik al maanden op wacht”, reageert Pupe op Lierses clubwebsite. “Ik ben Lierse enorm dankbaar voor deze kans. Het is fijn om te horen dat ze me al even volgden. Ik had mezelf voorgenomen om een jaar in eerste nationale te spelen en dan de stap te zetten naar het profvoetbal. Ik zou mezelf omschrijven als een kopbalsterke verdediger die de tackles niet schuwt. Verder ben ik uiteraard honderd procent gemotiveerd om dit avontuur aan te gaan.”

Nu woensdag zal Pupe zich voor het eerst kunnen tonen bij zijn nieuwe club. Dan hervat Lierse immers de trainingen. Ook de andere nieuwkomers Maxime De Bie (ex-KV Mechelen), Jarno Libert (ex-RWDM) en Daan Vekemans (ex-OH Leuven) worden op het appel verwacht. Kenneth Schuermans, Jonathan Hendrickx, Tibeau Swinnen, Jordi Liongola, Yvan Yagan en Hakim Abdallah zullen er niet meer bij zijn. Zij verlieten de club.