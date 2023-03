Lierse stelt Jo Christiaens aan als nieuwe coach, Geert Emmerechts wordt T2: “Mooie stap in mijn nog jonge carrière”

Wielrennen profs Slechts drie Limburgers in de Ronde van Vlaanderen: toont Dylan Teuns zich in zijn eerste klassieker van het seizoen?

Met Tim Wellens en Dylan Teuns staan er zondag slechts drie Limburgers aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Jordi Meeus stond eerder deze week ook nog op de lijst, maar de Lommelaar werd vervangen. Dus is het uitkijken naar Wellens en Teuns, twee gouwgenoten die het tot in de finale moeten kunnen maken. Bij de vrouwen is Nathalie Bex de enige Limburgse aan de start.