Lierse start competitie met 4-1 nederlaag tegen Genkse beloften: “Heeft niets te maken met onderschatting”

Voetbal CPLDaar sta je dan met je hoopgevende voorbereiding. Op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie ging Lierse Kempenzonen met 4-1 onderuit op het veld van Jong Genk. “Dit is niet de start waarop we hadden gehoopt, maar er blijven nog 31 matchen te gaan”, zegt Lierseverdediger Jordy Gillekens.

Lierse kwam op Genk op achterstand na een penalty, waarna Leonardo Rocha op slag van rust de bordjes toch in evenwicht hing. In de tweede helft gingen de Pallieters echter helemaal kopje onder. De Genkse beloften scoorden nog drie keer. Tussendoor werd een doelpunt van Lierenaar Pupe om dubieuze redenen afgekeurd en mikte Brebels een vrije trap op het kader. Wat er ook van zij: 4-1 was het harde verdict voor geel-zwart.

“De cijfers waren overdreven”, vindt Jordy Gillekens. “We moeten toegeven dat we zeker niet onze beste prestatie afleverden. Tegelijk hebben we toch ook onze momenten gehad. Alleen: we hebben ze niet gepakt en dat betaal je cash. Dat geldt ook tegen de beloftenploegen in onze reeks. Die jongens kunnen gewoon allemaal prima voetballen. We hebben Genk trouwens zeker niet onderschat. Daar heeft het niet aan gelegen. We hadden alleen meer maturiteit moeten tonen. Eigenlijk hadden we altijd met minstens een punt de bus op moeten stappen.”

Nu tegen Brugse jongeren

Het goede gevoel na Lierses knappe voorbereiding werd zo wel enigszins aangetast. “Oefenmatchen zijn iets heel anders dan competitiematchen”, beseft Jordy Gillekens. “Nu goed, het is nu ook weer niet zo dat alles plots komt te vervallen. Naar mijn gevoel hebben we wel degelijk een kern die een rol van betekenis kan spelen in deze reeks. Onze spelersgroep is in het tussenseizoen redelijk hard veranderd, maar de nieuwkomers hebben kwaliteit. De top zes is onze ambitie en dat verandert natuurlijk niet na een nederlaag op de eerste speeldag. Er blijven nog 31 wedstrijden te gaan.”

Volgend weekend beter dan maar? Zondag komen de beloften van Club Brugge op bezoek in het Herman Vanderpoortenstadion. “Da’s weer een goede, jonge tegenstander”, blikt Jordy Gillekens vooruit. “Maar het is eigen aan jonge ploegen dat ze al eens makkelijker fouten maken. Aan ons om Club in de fout te dwingen.”

Racing Genk: Penders, Martens (73’ Dierckx), Didden, Et Taibi, Rommens, Geusens, Van de Perre (89’ Swerts), Bangoura, Pius, Godts (73’ Arabaci), Cutillas-Carpe (63’ Diawara).

Lierse Kempenzonen: Delanghe, De Schrijver (76’ Libert), Gillekens, Pupe, Laes (76’ Poelmans), Brebels, Van Acker, Walbrecq (77’ Vekemans), De Schryver (63’ Tarfi), Schouterden (63’ Tabekou), Rocha.

Doelpunten: 30’ Geusens (1-0, strafschop), 45’ Rocha (1-1), 59’ Godts (2-1), 82’ Diawara (3-1), 91’ Diawara (4-1).

