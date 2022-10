Lierse speelt zijn leidersplaats kwijt tegen RWDM: “We staan waar we moeten staan in het klassement “

Voetbal Challenger Pro LeagueLierse heeft het nagelaten om te bevestigen tegen titelfavoriet RWDM. De Pallieters moesten, na de pandoering tegen die andere titelkandidaat Beveren, nu ook hun meerdere erkennen in de Brusselaars en gingen met 3-0 onderuit in het Edmond Machtensstadion. “Hun counters zijn dodelijk“, aldus Joedrick Pupe.

Dat het een moeilijke namiddag ging worden in Molenbeek hadden ze bij Lierse Kempenzonen wel verwacht, maar dat het opnieuw met zware cijfers onderuit zou gaan in een topwedstrijd was dan weer minder aangekondigd. “We wisten natuurlijk dat we heel scherp moesten beginnen aan zo’n match”, opent Joedrick Pupe. “Als je dan bijna onmiddellijk een goal incasseert, wordt het een heel lastig verhaal. RWDM zet hun pionnen goed neer en dat wisten we op voorhand, maar vandaag vonden we geen manier om hun organisatie uit verband te spelen.”

Individuele klasse van RWDM

RWDM speelde inderdaad opnieuw vanuit een heel sterke organisatie en prikte met hun individuele klasse vooraan. Een succesrecept waar ook Beerschot en Beveren zich al aan mispakten. “Als ze voorkomen, kunnen ze hun favoriete spel spelen, want hun counters zijn dodelijk. Ik had zelfs het gevoel dat elke corner in ons voordeel kansen gaf aan RWDM voor de omschakeling. Samen met Beveren zijn zij de ploegen die over het meeste individuele klasse beschikken en dat maakt vandaag het verschil”, vindt de centrale verdediger van Lierse.

Op schema

Geel-zwart heeft dus zowel van RWDM als Beveren met duidelijke cijfers verloren. Het liep dus niet zoals het hoort tegen de twee naar voorgeschoven titelkandidaten, maar Pupe blijft rustig bij de situatie: “Het is ook twee keer op verplaatsing dat we verliezen van een topploeg. Op Beveren waren we echt niet goed, maar vandaag zijn we geklopt door een heel efficiënt RWDM. Onze ambitie blijft de top 6 en we zijn gewoon mee met de kopgroep”, geeft Pupe aan. “Als je de stand bekijkt, kan alles heel snel veranderen. Ik denk dat we staan waar we moeten staan in het klassement. Het zou niet slim zijn om onszelf onnodige druk op te leggen”, besluit Pupe.

RWDM: Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour Vorogovskiy, Oyama, De Sart, Challouk, El Ouahdi (80’ Botella), Biron (87’ Rikelmi), Plange (63’ Smeets).

Lierse: Delanghe, De Schrijver (79’ Libert), Raemaekers, Pupe, Laes, Van Acker, De Schryver (79’ Brebels), Schouterden (79’ Tarfi), Tabekou, Vekemans (62’ Walbrecq), Rocha.

Doelpunten: 2’ Challouk 1-0, 21’ Biron 2-0, 62’ El Ouahdi 3-0.

