Lierse richt nieuw sportief comité op en plukt sportief verantwoordelijke Koen Schockaert weg bij Cappellen: “Met gezond boerenverstand kom je al ver”

Schockaert is geen onbekende in het Belgisch voetbal. Zo was hij als prof actief bij ondermeer Club Brugge, Lokeren en Germinal Beerschot. De voorbije acht seizoenen was hij sportief verantwoordelijke bij tweedenationaler Cappellen FC, maar daar vertrekt hij dus per direct.

“Vorige week maandag was er een eerste keer contact met Lierse”, vertelt Schockaert. “Er waren wat gesprekken met Luc van Thillo en Sidney Appelboom en vandaag (woensdag red.) kreeg ik de vraag of ik me bij CEO Yorik Toreele kon presenteren. Van dan af kwam alles in een stroomversnelling. Voor mij is dit een opportuniteit. Er waren ongetwijfeld andere kandidaten met een groter netwerk of bepaalde adelbrieven, maar met mij weten ze wat ze aan me hebben. Concreet houdt dat in dat ik heel down to earth ben. Je mag nooit vergeten waar je vandaan komt. Dat apprecieerde Luc ook tijdens onze gesprekken denk ik.”

Geen teammanager

“Mijn rol? In de loop van volgende week komt er meer duidelijkheid rond de structuur, maar ik ben geen teammanager, laat dat duidelijk zijn. Ik ben niet de man die zich wil profileren als iemand die alles op z’n eentje gaat beslissen of een one man show opvoert. Ik geloof veel meer in de kracht van samenwerking. Natuurlijk draag ik de eindverantwoordelijkheid, maar in het proces naar die beslissing ben ik er van overtuigd dat een discussie niet per se negatief is. Bij Lierse zijn voldoende mensen aanwezig die weten hoe alles werkt.”

“Wanneer ik begin? Drie uur geleden. (lacht) Rond het bericht rond Roel Rymen hing een negatieve sfeer en dat wilde men zo snel mogelijk counteren met positief nieuws. Dat hield ook in dat ik meteen al een aantal verantwoordelijkheden opnam. Maar je zal mij niet in de spotlights zien. Ik wil achter de schermen werken en zo snel mogelijk een inhaalbeweging maken om het reilen en zeilen van de club Lierse te leren kennen. Ook met Roel Rymen zal ik dus nog rond de tafel gaan zitten. Ik heb een verleden in het voetbal met trainer Tom Van Imschoot en keepertrainer Bernd Brughmans en zij zijn, samen met de andere leden van de technische staf, mijn voornaamste aanspreekpunten de komende dagen.



Volledig scherm Koen Schockaert verdedigde ook nog de kleuren van het toenmalige Germinal Beerschot. © BELGA

Transferperiode

Om zich voor te bereiden op een belangrijke januarimaand met de wintermercato? “Lierse - Dender komend weekend is de eerste opdracht”, is Schockaert duidelijk. “Maar het klopt dat januari een belangrijke periode is. Daarom ga ik de komende dagen met de technische staf de huidige groep evalueren. Ik heb met geen enkele speler een achtergrond, dus ik begin die gesprekken met een wit blad. In tussentijd onderzoek ik ook al enkele pistes in de zoektocht naar versterking. De dialoog is heel belangrijk en die ga ik ook zeker nog aan met de spelers, maar nu focus ik me eerst op de technische staf. Om een algemeen beeld te schetsen voor alle duidelijkheid. In de kleedkamer gaan ze mij niet zien. De sportieve verantwoordelijkheid dáár is niet de mijne.”

Emotioneel afscheid

Met zijn overstap naar Lierse zet Schockaert per direct een punt achter acht seizoenen Cappellen. Een club waar hij werd geroemd om, met eerder beperkte middelen, een competitief elftal op de been te brengen dat de laatste jaren meedraaide aan de top van het klassement mét talent uit de eigen stal.

“Ik geloof niet dat alles staat of valt met een persoon”, zegt Schockaert. “Ook na mijn vertrek ben ik er van overtuigd dat Cappellen zich prima zal redden. maar ik steek niet weg dat dit afscheid voor mij emotioneel is. Dit was míjn Cappellen geworden door de jaren heen. Ik woon in Kapellen, mijn vrouw is van Kapellen en ik was hier speler en T2. Iedereen wenst me veel succes en dat zal ik nooit vergeten. Wat mij betreft blijft dit een open lijn. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom en welke kansen ik hier kreeg. Cappellen kan altijd op mijn steun rekenen.”

“En ik ben blij met wat we hier samen hebben neergezet. Vier jaar geleden stonden we op het randje van provinciaal voetbal en was het noodzakelijk om de tering naar de nering te zetten. En hoewel geld belangrijk is, bewezen wij dat er niet altijd een enorme massa van nodig is om iets neer te zetten. Met gezond boerenverstand kom je vaak ook al een heel eind.” (lacht)

Sportief Cappellen

Bij Cappellen reageert men sportief op de plotse overstap van Schockaert. In een mededeling wensen de Antwerpenaren hun voormalig sportief manager alle succes met een stap hogerop. “De voorbije jaren wist Koen steeds een strijdvaardig elftal op de been te zetten”, klinkt het. “Hij zal hetzelfde trachten te doen bij Lierse Kempenzonen. RCFC zal nagaan op welke manier we de functie van sportief manager in de toekomst zullen invullen.”

