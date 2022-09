Lierse pakt eerste twaalf op twaalf in drie en een half jaar: “Als je in de flow zit, moet je niet twijfelen”

Lang kon geel-zwart echter niet genieten van die voorsprong, want vijf minuutjes na de openingstreffer frommelde thuisspeler Cools de gelijkmaker binnen. Liersekapitein Thibaut Van Acker bezorgde zijn ploeg op slag van rust dan toch nog een bonus: halfweg stond het 1-2. Vroeg in de tweede helft hing Cukur de bordjes weer in evenwicht. “Gelukkig bleven we na die gelijkmaker rustig”, stelde Liersetrainer Tom Van Imschoot vast. “Chapeau voor mijn team. Uiteindelijk puurden we uit een stilstaande fase – dat blijft een belangrijk wapen – in het slot van de match de winning-goal.”

Tabekou met een gelukje

Bij die bewuste fase verlengde Pupe een voorzet van De Schryver tegen ploegmaat Serge Tabekou. Zonder dat Tabekou het goed wist, vloog de bal binnen. De winnende treffer kwam er dus na een gelukje, maar geen Lierenaar die daar om maalde. “Ik dacht een fractie van een seconde dat ik twee keer had gescoord, maar Tabekou zat er nog aan. Da’s even goed: we winnen en een assist is ook niet verkeerd”, lachte Joedrick Pupe na de nieuwe Lierse driepunter. “Vlak na affluiten was er heel even euforie, want wat we nu beleven is waanzin. Maar wees gerust: we gaan niet beginnen zweven. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Als we dat blijven doen, kunnen we met deze groep ver geraken.”