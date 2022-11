Lierse op zoek naar bekerstunt in galamatch tegen Anderlecht: “We willen reclame maken voor onszelf”

voetbal beker van belgië Lennert Vermissen en Dessel ontvangen woensdag­avond bekerhou­der AA Gent: “We zullen eens ontspannen kunnen spelen”

In Dessel wordt alles in gereedheid gebracht om woensdagavond om 20.30 uur, in het kader van deBeker van België, gastheer te zijn voor AA Gent. De winst tegen Virton, eind september, leverde de Kempische formatie uit eerste nationale een thuiswedstrijd op tegen de regerende bekerhouder. Voor het eerst sinds lang kunnen de groen-witten ontspannen aan een wedstrijd beginnen en de sportieve perikelen in competitieverband even opzij schuiven.

8 november