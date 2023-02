Lierse nieuwkomer Aske Sampers draagt steentje bij aan derbywinst: “Mooi einde van hectische week”

Soit, de drie punten bleven in Lier en daar was ook debutant Aske Sampers (21) blij om. “Een hectische week kon niet beter eindigen”, zegt de spits die door Lierse werd overgenomen van Cercle Brugge en voor twee en een half jaar tekende. “Dinsdag geraakte mijn transfer rond, donderdag trainde ik voor het eerst mee en zaterdag mocht ik me al tonen. Dat we dan ook nog eens konden winnen tegen een ploeg uit de top drie maakt dat ik héél tevreden ben over mijn eerste match op het Lisp. Ik heb trouwens genoten van de sfeer die er hing.”

Nieuwe finale in Lommel

De beweeglijke Sampers had een voetje in het doelpunt van Tabekou en probeerde de verdedigers van Beerschot regelmatig onder druk te zetten. Na een uurtje doofde zijn kaarsje wel stilaan uit. “Ik heb alles gegeven, maar gaandeweg voelde ik het gebrek aan ritme”, glimlacht de uit de Westhoek afkomstige Sampers. “Mijn laatste volledige match dateerde van een week of drie geleden, met de beloften van Cercle in Tweede Nationale. In Cercles eerste ploeg kwam ik dit seizoen aan drie korte invalbeurten. De concurrentie was er groot en dus kwam het voorstel van Lierse gelegen. Maanden geleden toonde Lierse ook al eens interesse. Op de slotdag van de wintermercato werd het dan heel concreet. Het Belgische getinte verhaal dat de club me vertelde, sprak me meteen erg aan.”