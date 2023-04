Lierse neemt sportieve revanche op Club B en pakt tweede zege in play-offs: “Mooi dat groep hongerig blijft”

SK Beveren zet scheve situatie om in ruime zege: “Nooit het gevoel dat we dit uit handen zouden geven”

SK Beveren won uiteindelijk ruim van RSCA Futures met 4-1, maar vlak na de rust stonden de gezichten bij de Waaslanders toch even op onweer. De beloften van Anderlecht kwamen vroeg in de tweede helft zowaar op voorsprong, maar liepen toch nog vier keer in het mes. SK Beveren-coach Wim De Decker maakte zich naar eigen zeggen nooit echt zorgen.