Lierse maakt zich op voor verre verplaatsing naar Virton: “Al die tegendoelpunten begonnen te wegen op onze groep”

Voetbal Challenger Pro LeagueLierse heeft de uitschuiver in Beveren doorgeslikt met een driepunter afgelopen zondag tegen de beloften van Standard. De Pallieters hielden ook voor het eerst dit seizoen de nul en zakken zo met frisse moed af naar het ‘Stade Yvan George’: “Als we echt een mooi seizoen willen draaien, moeten we dit soort matchen gewoon winnen”, aldus Nils Schouterden.

De jonkies van Standard waren vorig weekend dus het kind van de rekening. Geel-zwart kon opnieuw aanpikken met een 2-0-zege na die zware nederlaag op de Freethiel. “Ik ben blij dat we als ploeg niet zijn beginnen panikeren na Beveren”, opent Nils Schouterden. “We voerden onze taken uit tegen Standard en deden geen dingen die niet gevraagd werden. Het was een volwassen prestatie”, vindt de 33-jarige middenvelder van Lierse.

Eindelijk de nul

De ploeg van coach Tom Van Imschoot boekte ook eindelijk een eerste clean sheet in 1B. “We keken er echt al lang naar uit om eens de nul te houden. Al die tegendoelpunten begonnen te wegen op onze groep”, geeft Schouterden toe. “We maken wel veel goals, maar je kan natuurlijk niet verwachten van elke week drie of vier keer te scoren.”

Opnieuw in de basis

De ene zijn dood (in dit geval het verlies tegen Beveren), is de ander zijn brood. Schouterden stond namelijk voor het eerst sinds de openingsspeeldag nog eens in de basis. “Na de slechte prestatie tegen Jong Genk moest de coach iets doen en daarom verhuisde ik na één match al naar de bank. Gelukkig zit ik in een fase van mijn carrière waarin ik dat kan plaatsen. Ik bleef hard werken en probeerde bij mijn invalbeurten het verschil te maken. Op een bepaald moment krijg je dan wel opnieuw een kans”, weet de ervaren Schouterden.

Tripje naar Virton

Zaterdag is het de beurt aan Lierse om lang in de bus te vertoeven richting de provincie Luxemburg. “Het zal daar sowieso heel pittig worden. Ik heb tijdens een wedstrijd tegen Virton nog nooit het gevoel gehad dat het binnen was. Als we echt een mooi seizoen willen draaien, moeten we dit soort matchen gewoon winnen. Hopelijk mag ik opnieuw starten, maar die keuze ligt uiteraard bij de trainer”, besluit Schouterden.

