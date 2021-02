Lierse lijdt ‘logische’ nederlaag in Kempense derby: “Toch ook onze momenten gehad”

Voetbal 1BVerliezen op het veld van Westerlo (tweede in 1B) is voor het huidige Lierse (voorlaatste) geen schande. En dus besloot trainer Tom Van Imschoot na de 2-0 nederlaag van zondagavond in ’t Kuipje vooral op het positieve te focussen: “We creëerden hier meer kansen dan in onze drie laatste matchen voor de winterstop samen.”

In de eerste wedstrijd na Nieuwjaar had Lierse een piepjong beloftenelftal van Club Brugge geklopt, maar dat was niet echt een waardemeter. Westerlo was afgelopen weekend wél een eerste test. Bij de Kempense buren liepen Tom Van Imschoot en co tegen hun twaalfde nederlaag in zeventien wedstrijden aan.

“In de eerste twintig minuten van de wedstrijd had ik het gevoel dat we naar de laatste tien minuten aan het kijken waren. Zo open werd er gespeeld. Dat was in principe niet de bedoeling, maar toch liep het zo”, vertelde Tom Van Imschoot op het perspraatje achteraf. “Bij beide ploegen lagen de linies ver uit mekaar, wat leidde tot een paar ‘momenten’ aan weerskanten.”

Voetballend vermogen

Halfweg de eerste helft vond thuisspeler Igor Vetokele bij een stilstaande fase het gaatje. Iets voorbij het half uur verdubbelde Atabey Cicek de score. Lierse probeerde in het vervolg van de partij nog wel wat terug te doen, maar het miste slagkracht. “De maturiteit van Westerlo in de zone van de waarheid maakte het verschil. In voetbal draait het natuurlijk om doelpunten maken en wij hebben nagelaten om onszelf te belonen”, stelde Van Imschoot tot zijn spijt vast. “Tussendoor hadden we misschien ook wel een penalty kunnen krijgen.”

Toch probeerde de Lierse T1 de moed er in te houden. Over het geleverde veldspel was Van Imschoot alles bij mekaar zeker niet ontevreden. “De jongste weken zag je toch al een heel ander Lierse, met meer voetballend vermogen. In het begin van de wedstrijd hadden we weliswaar nog iets te veel respect voor Westerlo, maar het maakt me best trots dat we gaandeweg zelf ook één en ander toonden. Positief is alvast dat we meer kansen bij mekaar voetbalden dan in onze drie laatste matchen van 2020 samen. Dat geeft iets om op verder te bouwen.” Nu vrijdag gaat Lierse op bezoek bij de autoritaire leider Union.