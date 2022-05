Lierse legt twee doelmannen langer vast (maar het blijft wachten op eerste keeper Teunckens)

Wat met Teunckens?

“Ik ben heel blij dat we Jarno en Ben langer bij onze club kunnen houden”, laat Lierses keeperstrainer Bernd Brughmans weten. “Jarno is een voorbeeldprof, die altijd hard werkt in functie van de ploeg. Technisch is hij ook heel sterk. In de voorbije maanden heeft Jarno al veel stappen gezet en ik verwacht dat hij in de toekomst nog beter zal worden. Ben is dan weer een doelman met veel potentieel. Zijn reikwijdte is fantastisch en in één-tegen-één situaties blinkt hij uit.”