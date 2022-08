Lierse klopt Patro Eisden in laatste oefenmatch: met vertrouwen naar competitiestart

voetbal jupiler pro league Olivier Deman met Cercle zondag op Standard: “Van eigen sterkte uitgaan zoals we tegen Anderlecht deden”

Zondag staat voor Cercle Brugge de tweede verplaatsing van het seizoen geprogrammeerd. Op Sclessin wil de Vereniging zich niet aan dezelfde steen stoten als op Westerlo, waar groen-zwart nooit zijn eigen spel kon ontwikkelen. “Standard is een beetje een vraagteken, maar ik denk dat het belangrijk is dat we van onze eigen sterkte uitgaan zoals we tegen Anderlecht hebben gedaan”, kijkt Olivier Deman al even vooruit.

