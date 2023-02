Lierse klopt Lommel en verzekert zich zo van plaats in titelplay-offs

Voetbal eerste provinciale Leider Borsbeke vraagt geen licentie aan voor promotie, maar buren uit Zottegem wel: “Niks mis met ambitie tonen”

De strijd om de promotie in eerste provinciale is en blijft ongemeen spannend. Promovendus DT Borsbeke blijft vriend en vijand verbazen en prijkt nog steeds aan de leiding. Opvallend is wel dat de Zebra’s geen licentie zullen aanvragen en daardoor niet kunnen promoveren en ook geen einderonde mogen spelen. Een heel ander verhaal klinkt er bij de buren van Zottegem. Het plaatselijke KSV is ook promovendus, prijkt voorlopig op een vijfde stek, maar heeft wel een licentie voor derde nationale aangevraagd. Samen met SK Beveren en Vlaamse Ardennen is Sottegem voorlopig de enige ploeg in eerste provinciale die een licentie aanvroeg.

