Lierse klopt Lommel en verzekert zich zo van plaats in titelplay-offs: “Uiteindelijk hebben we onszelf toch beloond”

Voetbal CPLFeest bij Lierse Kempenzonen. De Pallieters wonnen op de slotspeeldag van de reguliere competitie met 0-2 in Lommel en verzekerden zich zo van een plek in de titelplay-offs. “Ons seizoen is geslaagd, leuk als je dat half februari al kan zeggen”, aldus Liersecoach Tom Van Imschoot.

Als Lierse niet verloor op het veld van Lommel was men altijd zeker van een plaats in de top zes en een bijhorend ticket voor de play-offs om promotie. Halfweg de eerste helft was de klus eigenlijk al geklaard, want toen hadden Toon Raemaekers en Thibaut Van Acker er al 0-2 van gemaakt. Toen kort voor de rust een Lommels doelpunt (onterecht) werd afgekeurd wegens buitenspel werd het helemaal duidelijk dat het Lierses avond zou worden. De Pallieters trokken de winst in de tweede helft zonder al te veel problemen verder over de streep.

“Het klopt dat het qua arbitrage deze keer wat meezat, maar dat mag ook wel eens. Als ik de foute beslissingen moet opsommen die eerder dit seizoen in ons nadeel uitdraaiden, ben ik vijf minuten bezig”, merkte Tom Van Imschoot na Lommel-Lierse op. “Alles bij mekaar vind ik dat we oververdiend in de titelplay-offs zitten. We hebben te lang gewacht om onszelf te belonen, maar uiteindelijk lukte het toch. Op deze manier is het nu wel dubbel hard genieten.”

Bonus

Van Imschoot loofde in Lommel het Lierse collectief. “Hier zag je weer hoe hard onze groep aan mekaar hangt. Op het veld heeft iedereen zich dubbel geplooid. En naast het veld tekenden alle geblesseerden present in het stadion. Da’s mooi om te zien. Dat we nu twee keer na mekaar de nul hielden, deed ook deugd. Weet je, toen Jens Teunckens – vorig seizoen de beste keeper van de reeks – geblesseerd uitviel, zijn we niet beginnen zeuren. Toen Leo Rocha – dit seizoen de beste spits van de reeks – in de winterstop vertrok ook niet. We hebben nooit excuses gezocht. We lieten zien dat je met de juiste mentaliteit ver kan komen.”

Lierses hoofddoel voor het seizoen was de top zes halen. Die opdracht hebben van Imschoot en co alvast volbracht. “Natuurlijk is deze goede afloop een opluchting. Het is leuk als je half februari kan zeggen dat je seizoen geslaagd is”, gaf de trainer van Lierse nog mee. “Alles wat er nu nog bij komt, is bonus. Tegelijk is het natuurlijk niet de bedoeling om uit te bollen. Er komen een paar leuke toppers aan en daar doe je het toch voor.” De play-offs beginnen in het weekend van 25 februari

Lommel: Ivezic, Tsoungui, Amankwah, Lemoine, Nizet, Pierrot, Thordarson (71’ Kabongo), Metinho, Martinez, Caue, Vancsa (62’ Fatah).

Lierse Kempenzonen: De Smet, De Schrijver, Raemaekers, Pupe, Poelmans, Libert, Van Acker, Tabekou (86’ Naessens), De Schryver (90+1' Laes), Schouterden, Sampers (62’ Vekemans).

Doelpunten: 9’ Raemaekers (0-1), 18’ Van Acker.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.