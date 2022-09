Lierse klopt Deinze en blijft op kop in het klassement: “Tweede helft was beste tot nu toe”

Voetbal CPLLierse Kempenzonen mag nog minstens een weekje langer genieten van zijn koppositie in de tweede voetbalklasse. Na een mindere eerste en een veel betere tweede helft haalde geel-zwart het met duidelijke 4-1 cijfers van Deinze. “Onze prestatie na de rust was wat ik voor ogen heb”, aldus coach Tom Van Imschoot.

Halfweg had Deinze 66 procent balbezit en Lierse 34, maar de Pallieters stonden desondanks 2-1 voor. Deinze had wel nog de score geopend: ex-Liersespeler Van Landschoot kon in die fase profiteren van slecht uitverdedigen van Gillekens. Voordien had bezoeker Dansoko ook al eens voor een open doel gemist. “We moeten eerlijk zijn: in de eerste 25 minuten kwamen we een paar keer goed weg en hadden we het best moeilijk”, zei Liersetrainer Tom Van Imschoot na de match.

Bij de eerste de beste kans voor de thuisploeg stelde sluipschutter Rocha gelijk. Vlak voor rust bood Vansteenkiste Lierse een voorsprong op een schoteltje aan. De Deinzenaar schoffelde Walbrecq domweg neer in de eigen zestien. Lierses kapitein Thibaut Van Acker zette de logische penalty feilloos om. “De gelijkmaker viel een beetje uit de lucht, terwijl de strafschop volgens mij terecht was. Het feit dat we voor de pauze nog op voorsprong klommen, gaf ons een boost. Verder stelden we tactisch een beetje bij. Die twee zaken maakten dat we in de tweede helft de bovenhand namen”, merkte Tom Van Imschoot nog op.

Zevende voor Rocha

Na de rust was het inderdaad Lierse dat de wet dicteerde. Iets voor het uur moest bezoekend doelman Ortola met een knappe save uitpakken om Walbrecq van een doelpunt te houden. Niet zo veel later kwam de 3-1 toch. Eerst mocht Ortola bij een voorzet nog vrolijk Rocha neerkloppen – ref Allaerts zag er vreemd genoeg geen graten in – maar in de herneming kon Van Acker toch scoren. In de slotfase wist Rocha, na een corner van de ingevallen De Schryver, de score nog wat verder op te drijven. Het Portugese fenomeen zit zo na vier matchen al aan zeven treffers, zijn ploeg aan negen punten. Dan mag je stilaan van een geslaagde start beginnen spreken.

“In de tweede helft zag ik het Lierse dat ik voor ogen heb. Dat waren de beste 45 minuten die we tot nu toe hebben gespeeld. Mede dankzij de steun van onze supporters bleven de spelers er voor gaan”, besloot Tom Van Imschoot, die overigens zondag 41 kaarsjes mag uitblazen. “Het doet me deugd dat we dit seizoen al twee keer een achterstand konden ombuigen in een zege en dat we nu al drie weken op een rij kunnen bevestigen. Dat zijn toch wel belangrijke verschillen met vorig jaar.”

Lierse: Delanghe, De Schrijver, Gillekens, Pupe, Laes, Brebels, Van Acker, Walbrecq (74’ Schouterden) Tarfi (74’ De Schryver), Tabekou (83’ Vekemans), Rocha (87’ Libert).

Deinze: Ortola, Staelens, Schuermans, Quintero, Vansteenkiste, El Bouchataoui (63’ Janssens), Fraser (69’ Schryvers), Van Landschoot, Hendrickx, Carcela (69’ Prychynenko), Dansoko.

Doelpunten: 20’ Van Landschoot (0-1), 25’ Rocha (1-1), 44’ Van Acker (2-1, strafschop), 67’ Van Acker (3-1), 82’ Rocha (4-1).

