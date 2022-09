Lierse klopt Deinze en blijft op kop in het klassement: Rocha en Van Acker wijzen de weg

Halfweg had Deinze 66 procent balbezit en Lierse 34, maar de Pallieters stonden desondanks 2-1 voor. Deinze had wel nog de score geopend: ex-Liersespeler Van Landschoot kon in die fase profiteren van slecht uitverdedigen van Gillekens. Voordien had bezoeker Dansoko ook al eens voor een open doel gemist.

Zevende voor Rocha

Deinze moest in de tweede helft komen, maar het was Lierse dat de bovenhand nam. Iets voor het uur moest bezoekend doelman Ortola met een knappe save uitpakken om Walbrecq van een doelpunt te houden. Niet zo veel later kwam de 3-1 toch. Eerst mocht Ortola bij een voorzet nog vrolijk Rocha neerkloppen – ref Allaerts zag er vreemd genoeg geen graten in – maar in de herneming kon Van Acker toch scoren.