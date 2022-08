Lierse klopt Brugse beloften, Tabekou scoort eerste keer voor de Pallieters: “In de voorbije maand hard gewerkt aan conditie”

Lierse kreeg in het begin van de match een cadeau met een grote strik rond. De Brugse verdediger Mondele verslikte zich in een lange bal, waarna Rocha de score kon openen. Iets voorbij het half uur kreeg Sabbe te veel ruimte om voor te zetten en mocht Talbi al te simpel inkoppen: 1-1. Op slag van rust bracht Rocha Lierse opnieuw op voorsprong. Bij een scherp aangesneden corner van Walbrecq was de Portugees sneller op de bal dan de grabbelende keeper Shinton.

Vroeg in de tweede helft kon Serge Tabekou, voor het eerste in de basis bij Lierse, de score nog wat verder opdrijven. Meteen was de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd. In het laatst derde van de partij kon Club niet echt een vuist meer maken, terwijl Lierse nog een paar mogelijkheden op de 4-1 onbenut liet.

Goed voor vertrouwen

“Na de nederlaag van vorig week was het belangrijk dat we nu de drie punten thuis hielden”, zei Serge Tabekou na de match. “Heel de ploeg heeft gedaan wat ze moest doen. We wisten dat die jonge gasten kunnen voetballen als ze wat ruimte krijgen, maar we hielden het speelveld vrij compact. Verder straften we een paar fouten van hun kant af. Na de Brugse 1-1 hebben we ons herpakt. Mijn doelpunt sneed hen dan helemaal de benen af. In de tweede helft speelden we het volwassen uit. Misschien hadden we nog een vierde en een vijfde goal kunnen maken, maar achteraf bekeken deed het er niet veel meer toe.”

Tabekou zelf kwam voor het eerst aan de aftrap bij Lierse. Zijn treffer was de kers op de taart. “Da’s altijd goed voor het vertrouwen”, glunderde de Kameroense Belg. “Ik tekende pas eind juli bij Lierse en miste dus een groot deel van de voorbereiding. In de voorbije maand heb ik hard gewerkt aan mijn conditie. Ik zit conditioneel nog altijd niet aan het maximum van mijn kunnen, maar het gaat de juiste richting uit. Geef me nog een paar extra matchen om wat ritme op te doen en het komt wel in orde.”

Gezin in België

Eens hij helemaal topfit is, moet Tabekou in staat worden geacht om een belangrijke pion te worden voor de Pallieters. De ex-speler van onder meer AA Gent, OH Leuven, Union en Moeskroen heeft een actie in huis en hij heeft ook al aardig wat ervaring in het profvoetbal.

“Ik wil hier zo beslissend mogelijk worden”, klinkt het ambitieus. “Na een avontuur bij het Turkse Manisa was Lierse de perfecte stap voor mij. Ik wou graag terugkeren naar België, want mijn gezin bleef hier achter. Het gemis werd te groot. Vorig seizoen kon ik zelfs niet aanwezig zijn bij de geboorte van mijn derde kind. Toen Lierse me contacteerde, heb ik dan ook niet lang getwijfeld. Het sportieve project en de rijke geschiedenis van de club spraken me meteen aan. Samen met de ploegmaats hoop ik straks de ambitie van het bestuur, een plaatsje in de top zes, waar te kunnen maken.”

Lierse Kempenzonen: Delanghe, De Schrijver, Gillekens, Pupe, Laes, Brebels, Van Acker, Walbrecq (55’ De Schryver), Tarfi, Tabekou (67’ Schouterden), Rocha.

Club Brugge: Shinton, Cuevas, Ordonez (46’ Homma), Mondele (46’ Spileers), Sabbe (77’ De Roeve), Talbi (63’ Perez), De Smet, Engels, Seys, Vermant, Mertens.

Doelpunten: 2’ Rocha (1-0), 32’ Talbi (1-1), 44’ Rocha (2-1), 53’ Tabekou (3-1).

