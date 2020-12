Lierse Kempenzonen verliest nu ook op RWDM: situatie wordt stilaan uitzichtloos voor Pallieters

Voetbal 1BDa’s dan game over voor Lierse Kempenzonen, zeker? De mannen van het Lisp verloren zaterdag met 1-0 op RWDM en tellen nu al elf punten achterstand op een veilige plaats in 1B. Wie denkt dat Lierse in de komende dertien matchen nog een ploeg gaat inhalen mag zijn hand opsteken.

Voor het tweeluik Deinze/RWDM schreef ondergetekende dat Lierse minstens vier op zes moest pakken met het oog op het behoud. Zes op zes was eigenlijk nog beter. Het werd… nul op zes. Niet dat Lierse in de afgelopen twee weken zó veel slechter was dan de tegenstander, maar het koopt er dus niks voor. De Pallieters staan nu elf punten achter het zesde gerangschikte Lommel. Hoe gaat Lierse – momenteel bezig aan een reeks van 3 op 33 – die achterstand ooit nog ophalen?

“Ik geloof toch dat we van 2021 nog iets gaan kunnen maken”, zei eeuwige optimist Ayyoub Allach na de 1-0 nederlaag tegen RWDM. De middenvelder maakte in Molenbeek zijn rentree na anderhalve maand blessureleed. Ironisch genoeg was het Nicolas Rommens – de man die Allach half november van het veld trapte – die Lierse dood deed. “1B is een harde reeks”, aldus nog Allach. “Maar toch gaat onze ploeg zich niet zomaar gewonnen geven. Nu hebben we veertien dagen rust, tijd om de kopjes leeg te maken. Ik blijf hoopvol: we komen wel terug.”

Stunt nodig

Bij Jellert Van Landschoot, voor het eerst in de basis sinds hij half oktober uitviel met een enkelblessure klonk dat zo: “We moeten nu als ploeg bijeen blijven en de stand even laten voor wat hij is. Tegen RWDM was onze prestatie echt niet verkeerd, maar de details draaiden weer uit in ons nadeel. Hét voorbeeld: vijf minuten nadat Fessou Placca een vrije trap op de lat mikte, vloog aan de overkant een afvallende bal zomaar binnen. Die situatie moeten we na de winterstop proberen om te keren. Als we na de hervatting meteen drie punten pakken tegen Club Brugge B zijn we misschien plots wel vertrokken.”

Ach ja, wat moeten de spelers van Lierse ook zeggen? Ze kunnen moeilijk nu al openlijk de handdoek gooien. Wij delen dat optimisme echter niet. Als geel-zwart zich straks op sportief vlak weet te redden, is dat de stunt van de eeuw. Maar Lierse mag ons dus gerust verrassen in het nieuwe jaar.