Lierse Kempenzonen sluit sportief kwakkeljaar af met 29 procent op het rapport

3 op 33

In de jongste elf competitiematchen kon Lierse slechts één keer winnen (begin november op het veld van Seraing). De overige tien wedstrijden gingen allemaal verloren. Bovendien werd geel-zwart vlak voor het begin van die dramatisch slechte reeks ook nog eens door Olympic Charleroi uit de beker geknikkerd. De laatste keer dat de Pallieters juichend van het veld stapten, dateert alweer van 20 september (tegen Club Brugge B). Kan het nog slechter? Toch wel: tussen oktober 2014 en januari 2015 haalde Lierse onder trainer Slavisa Stojanovic slechts 2 op 33. Stojanovic’ opvolger Olivier Guillou breidde die serie uit tot 3 op 39. In het seizoen 2006-2007 startte Lierse zelfs met 2 op 45 aan de competitie (eerst met René Trost en later met Kjetil Rekdal aan het roer). Zó ver is het nu dus nog niet. Kleine nuance: de twee aangehaalde negatieve reeksen werden wel in de hoogste klasse neergezet. Lierse zakte toen telkens.

29 procent

Over heel 2020 bekeken, pakte Lierse 20 op 69, ofwel 29 procent van de te behalen punten. Da’s een stevige buis op het rapport dus. Tussen Nieuwjaar en de corona-onderbreking klokten de mannen van het Lisp af op tien punten in acht matchen in Eerste Amateur. Het volstond nipt voor het sportieve behoud en de extrasportieve promotie. In 1B kwam daar nog eens een 10 op 45 bij. Van de 23 wedstrijden die Lierse in dit kalenderjaar speelde, won men er zes en eindigden er slechts twee op een gelijkspel. In 2020 was het dus doorgaans alles of niks (meestal dat laatste).

Tien matchen niet gescoord

Scoren was in de voorbije twaalf maanden echt wel een probleem voor Lierse. In tien van de 23 wedstrijden vond geen enkele Lierenaar de weg naar de netten. In totaal viel er slechts 25 keer een Lierse treffer te vieren. Eén vijfde van die productie komt op rekening van clubtopscorer Ayyoub Allach. Drie van zijn vijf goals maakte Allach overigens vanaf de stip. Petrov en Samyn troffen allebei vier keer raak. Aan de overkant van het veld hield Lierse in 2020 vijf keer de nul, weliswaar vier keer in Eerste Amateur. De enige clean sheet in 1B viel op de openingsspeeldag (in Westerlo) te noteren.

34 Belgen opgesteld

Geen enkele club in het Belgische profvoetbal gaf dit jaar meer kansen aan spelers van eigen bodem. 34 Belgen droegen in 2020 het Lierseshirt in competitieverband. Emile Samyn (22 keer) kwam het vaakst in actie, terwijl kapitein Ben Santermans de meeste basisplaatsen verzamelde (21). Voorts stelde Lierse slechts twee buitenlanders op: Sava Petrov en Fessou Placca. Op vlak van Belgische speelgelegenheid is Lierse dus de absolute koploper in de Pro League. Alleen jammer dat je daar dus geen punten voor krijgt.

Lees ook: meer voetbal in eerste klasse B